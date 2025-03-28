緬甸7.9級地震｜陳鍵鋒身處曼谷報平安　直擊當地情況未見慌亂

緬甸今日（28日）下午發生7.9級地震，泰國曼谷亦有明顯震感，多地宣布進入緊急狀態。已移居泰國曼谷的羅敏莊在地震發生時拍片分享當地情況，更嚇到手震爆喊：「曼谷地震呀，我好驚呀，成間屋震晒，驚到爆呀，我而家隻手仲震緊呀，其實都唔知會唔會死呀，我而家拍定條片，擺喺度唔係講笑。」而去年到泰國曼谷學廚的陳鍵鋒，現時亦身處當地，他在IG限時動態曬出自拍照報平安！

羅敏莊嚇到爆喊。

稱非常擔心！

羅敏莊之後跑出大街，口震震講：「好驚呀，而家啲人走晒出街，從來冇聽過泰國或者曼谷有地震。」

到泰國曼谷學廚。（IG@lecordonbleudusit）

好受女同學歡迎！（IG@lecordonbleudusit）

融洽！（IG@lecordonbleudusit）

相中所見，陳鍵鋒在街頭揸機自拍，並寫道：「多謝大家關心，報個平安。」可見他身後有數人坐在路邊，街上亦有人在行走，未見慌亂，似乎情況穩定！

陳鍵鋒報平安。（IG截圖）

學廚。（IG@sammul.chankinfung）

變身大廚。（IG截圖）

跟隨名師上了接近100小時的專業烹飪課程。（IG@sammul.chankinfung）

早前陳鍵鋒與李彩華聚會。（IG截圖）

陳鍵鋒近年已經暫停演藝工作，一直深居簡出，甚少公開露面。（影片截圖）

陳鍵鋒（Sammul）當年青靚白淨。（影片截圖）

陳鍵鋒在電視劇《學警雄心》的造型也是帶有一股男神的氣質。(《學警雄心》劇照)

陳鍵鋒因在古裝劇《美人心計》中飾演男主角劉恆而為內地觀眾熟識，他更被封為「古裝美男」。（影片截圖）