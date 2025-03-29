《愛回家》長腿女神認戀愛腦易俾男人呃　拍拖講感覺：似韓劇咁

TVB戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》近日已進行公開面試，參與配對計劃的5位女神分別是梁敏巧（Maggie）、葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie）、關嘉敏（Carman），以及羅毓儀（Yuki）。

林盛斌為真人騷《女神配對計劃》擔任主持。（葉志明攝）

早前梁敏巧、葉蒨文和關嘉敏就分享了屬於她們的戀愛故事和感情觀，例如梁敏巧就曾經遇過賤男出軌，關嘉敏曾受過情傷等等。而李芷晴接受《香港01》訪問時，就坦言自己沒有擇偶標準，純粹講求「合眼緣」三個字。

「愛回家女神2號」李芷晴（Stephanie）

李芷晴表示，參加節目是因為自己單身，而且本身鍾情於睇戀情綜藝節目。她說：「我本身係一個好相信緣份嘅人，嗰陣個感覺好似整定要參加咁，有種命中注定嘅感覺。」問起揀男朋友的要求，她坦言：「自己好睇feel，我希望搵到一個互相一樣咁鍾意同着緊大家嘅人，性格就希望對方心地善良，價值觀夾到。因為我（身高）都高，所以最好高過我，同埋希望佢年紀大過我，成熟少少，咁我哋人生嘅步伐應該會一致啲。」

「愛回家女神」同拍拖六年半男友分手 親揭原因：我問心無愧

李芷晴自認戀愛腦。

李芷晴在劇中飾演Elaine。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

講到要求有緣份一事，就真的十分「玄」。她就解釋：「我係一個好睇眼緣好講feel嘅人，有陣時兩個人都好講緣份嘅，可能你鍾意人嘅時候人哋唔鍾意你，人哋鍾意你嘅時候你又未必鍾意人哋。」她又自認「戀愛腦」，「容易俾男人呃」：「我係嗰種好嚮往超級浪漫嘅愛情，最好好似韓劇咁樣，同埋我係超級相信前世今生同埋緣份，相處嘅時候就好講feel，連身邊朋友都話我真係超級戀愛腦。例如嗰啲，原來好細個嘅時候已經見過對方，或者原來曾經有啲咩交集，有嗰種緣定三生，係命中注定嘅感覺。」

李芷晴入行6年，真係好受網民歡迎。（IG@step_bystep）

入行6年來，除了有網民經常隔空在討論區表白，其實她亦不乏追求者：「冇認真數過，差唔多有10個？其實我真係好少諗對方係咪追自己，我純粹會定義自己有冇好感，有好感咪嘗試相處下，唔會話覺得對方約我出街就係追求者。我嘅定義係，未到拍拖之前嘅異性都只係朋友。」

「東張女神」情路坎坷遇世紀賤男 揭偷食叫外賣：個泰國女人打嚟

「唱跳小花」踏入三字頭搵男人結婚 受情傷忍出軌男年半先講分手

李芷晴除了擁有一雙超長腿外，樣貌也標緻，十分有觀眾緣。（IG@step_bystep）

李芷晴（Instagram/@step_bystep）

李芷晴。（IG：@step_bystep）