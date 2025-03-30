林子善專訪一｜曾三年冇開工要靠父母接濟：冇錢我就擺個銀包喺枱

林子善近年成為文家班一份子，即是無綫（TVB）監製文偉鴻常用的班底，因此正在播映的《奪命提示》也有林子善的身影，但原來他已經2年沒有再開TVB的劇集，明白到現時演藝圈的狀況不容易，所以林子善很感恩每一位將機會留給他的人，感恩－是這次與林子善專訪中出現最多的字眼。



表演獲周星馳賞識

42歲的林子善入行26年，第一個要感激的人便是周星馳。當年中三畢業後，林子善欲投考消防員，先報考航海訓練課程，打算先從課程學上海上救火為考消防加分。誰不知，當時班上的同學有感林子善風趣幽默，便為他幫忙報名喜劇之王訓練班。本身林子善對此並不上心，始終自己的志願並不是演員，但當去到面試那一天，抱着可以見明星的心態，最終決定一探究竟。

喜劇之王訓練班的主理人當然是周星馳，要令到一個喜劇巨匠欣賞你的幽默，並不容易， 但林子善做到了。憑着唯妙唯肖的模仿技巧成功入圍，成為訓練班的其中一員，最後得到《喜劇之王》的拍攝機會，飾演「洪爺」一角，自此正式踏入演藝圈。

原來一直由田啟文出糧

從電影出道的林子善，第一年便已經有10部戲，當中包括大家熟悉的《喜劇之王》、《三五成群》、《化骨龍與千年蟲》、《古惑仔激情篇之洪興大飛哥》等等，而他第一份合約有五年，當時他一直以為是簽給周星馳的星輝公司，後來才發現，原來這五年一直為他找工作、養他，甚至每年為他加人工的，是田雞田啟文，這亦是林子善要感謝的第二個人。

林子善一直以為這五年他是簽給星輝，直到離開當日，從職員口中得知原來一直是田啟文旗下，當時林子善不以為然，只是奇怪這個操作。在這行久了，他終於了解到當時的情況，田啟文絕對是「蝕住」養他，但田雞沒有說過任何說話，甚至連事實都是林子善由別人口中得知，他一直將這位恩人的舉動放到自己婚禮上，用一個最致敬的方式向田啟文道謝。

無工開靠家人塞錢接濟

都說田啟文「蝕住」養他，事關那些年林子善的確沒甚麼戲拍，完約後更加是沒有工作，基本上打後三年都是渾渾噩噩，在家中打電玩，完全沒有收入。那如何生活？林子善會故意將銀包放在家中的桌上，讓父母看到他一貧如洗，然後塞錢進去，林子善直言：「好無面」。

想聽林子善親身講這些直事？就要今晚18:30上《香港01》YouTube睇足本訪問！

場地：潮宴