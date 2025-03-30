林子善專訪二｜童年因父親做生意失去　曾被哥哥用刀斬卻遭責打

上回講到，林子善常常提到要感恩，除了圈中人，父母當然是大最大要感恩的人。他與爸爸曾一起上一個叫《爸知弊! 你嚟湊吖! 》的節目，當中林爸爸講到曾體罰林子善，自己也忍不住落淚。講到體罰，林子善深明這是不對的，自己也不會用這種方式對待女兒，但若果有機會讓他選擇是否要有這個經歷，他仍堅決地說：「要有」。



林子善與爸爸曾一起上一個叫《爸知弊! 你嚟湊吖! 》的節目。（節目截圖）

兩父子關係好好。

林子善憶述當時被父親用藤條打足5分鐘，他說：「打五至十分鐘，一邊說（道理）。我記得有一次，我回到學校，我的訓導主任問，我說是我頑皮跟哥哥打架，這些經常都有。以前體罰沒問題，現在當然不可以，犯法的。但你說會不會怪我爸爸，我不會，到現在也是，你要這個經歷去長大，你可以選擇有還是沒有，我要有，因為有這些經歷所以導致我才明白道理。」

林子善童年少不免被「藤條炆豬肉」。（葉志明攝）

他還記得有一次，林爸爸在打他的時候，問林子善為甚麼要跟哥哥打架，現在林子善回想起來也會發笑，因為當時根本不是打架，而是他被哥哥用刀斬。「根本不是打架，我哥大我六年，他拿刀砍我，我沒理由用手擋，拿硬東西擋，拿椅子。鄰居黃先生又說你們兩兄弟又打架，今天告訴你爸爸。」當時年少的林子善不懂解釋，唯有硬食。

林子善表示童年試過被哥哥用刀斬。（葉志明攝）

林子善有個美好童年，他指年幼時父母假日便會帶自己外出遊玩，他們會去跑步，去大帽山端龍喝茶，或者行旅行。不過當父親開始轉行做生意，童年便慢慢失去，再沒有時間陪他四處遊玩，於是林子善開始跟同學在街上周圍遊，由於父親是經營大排檔，林子善自少便接觸不同界別的人士，警察、消防，甚至江湖人士，在如此複雜的成長環境，在一次機緣巧合的情況下入行做演員，自此改變了他的一生。

想聽林子善親身講這些直事？就要今晚18:30上《香港01》YouTube睇足本訪問！

場地：潮宴