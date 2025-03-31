專訪｜蔡頌思揭「40億身家」真相　為求演戲多次選美婚後決意轉行

「點解唔係50億？點解唔係30億？『4』字唔係好吉利。」有「40億千金」之稱的新婚人妻蔡頌思（Jocelyn）如此笑對傳媒給她的稱號，自言不知「40億」這個數字從何而來，然而讓她更無奈的是，這個標籤掩蓋了她的努力。即使從小熱愛戲劇，贏過「最佳女演員」，卻因家世背景被質疑演技及入行決心，經歷多輪試鏡奪得舞台劇女主角，外間只以一句「靠關係」就抹殺了其付出。Jocelyn一度因這些評論而自我懷疑，甚至想過辭演，直至聽了前輩蘇玉華的一番話，令她銘記於心，更以之成為她闖蕩娛樂圈的座右銘。



蔡頌思（Jocelyn）日前接受《香港01》專訪。（梁碧玲攝）

舞台劇試鏡成功被誤會靠關係 被蘇玉華一句話點醒

公眾認識Jocelyn，大部份都因為她在2020年選港姐時，被傳媒冠以「40億千金」稱號，去維基百科搜尋她的名字，第一句已是「蔡頌思是香港『海產大王』蔡繼有的孫女、新華集團主席蔡冠深的女兒。」簡單點來說，就是有錢人。但其實早在2016年起，Jocelyn已演出舞台劇，2017年的《塵上不囂》中，更是與張達明及蘇玉華等劇場界猛人合作，飾演蘇玉華的女兒。自小已參加學界戲劇節的她，大學時已於全球的《華語大學莎士比亞比賽》中勇奪「最佳女演員」，然而能夠於《塵上不囂》擔綱，卻使Jocelyn陷入滿滿的自我懷疑，「我嗰陣對自己未有好大嘅信心，但係竟然擔當一個咁重要嘅角色，嗰陣都好緊張，好多自我懷疑，覺得自己做得唔好等等。因為套戲得我一個後生嘅角色，只有我一個後生演員，有咁多前輩喺度，最記得嗰陣我都會聽到一啲人會話『佢得唔得㗎？』、『點解佢會有得做呢個角色㗎？』、『點解唔搵啲有多啲經驗嘅人做呢個角色？』」

Jocelyn小時候性格害羞，媽媽為了想她練膽量就送她去上戲劇班，後來她慢慢愛上表演，便四處去演戲，在不同比賽都有獲獎，於是奠定了演員的夢想。（Instagram：jocelynchoizs）

Jocelyn曾在舞台劇《塵上不囂》中飾演蘇玉華的女兒，對方的一番話亦成為了她自我質疑時的救贖。（fb@香港話劇團 Hong Kong Repertory Theatre）

Jocelyn的信心無疑受打擊，她很難過，甚至想過辭演，因為她不想別人覺得她不配，然而蘇玉華的一番話，她至今仍銘記於心，甚至當成是闖蕩演藝圈、做人的座右銘，她說：「我最記得佢嗰陣同我講話，哎呀，你做得呢一行你就預咗好多呢啲謠言，或者啲人會講你好多comment，其實冇一個人係完全冇負面嘅評價，你做得公眾人物，你就必須接受呢啲嘢，所以最緊要就係做好自己，做好自己就夠，其他嘢你唔需要理人哋講啲乜嘢。我諗自從佢咁樣同我講完呢一番說話之後，而家一直以來我去選美，或者做好多唔同嘢，都有好多comment，但係我都學識咗，其實佢講得啱，人哋講乜嘢我唔需要太擺喺心裡面。」即使形象多正面的藝人，都無法討得所有人歡心，自從領悟到這個道理後，她便學識調整方態，甚至會想「有人講我都幾好吖。」

Jocelyn已入娛樂圈數年，雖然會變對流言蜚語，但她就是謹記蘇玉華的說話，明白即使任何形象再好的人，都一樣會有負評，深明作為公眾人物就要接受。（梁碧玲攝）

經歷多次遴選取得角色 屢被誤解演戲只當玩票

雖然有人覺得Jocelyn是靠關係才取得角色，但其實角色是她親自經歷幾輪試鏡才得到的，她原本去香港話劇團試鏡另一部劇，節目總監卻告訴她，下午會有另一部劇的試鏡，覺得角色頗適合她，Jocelyn表示：「係飾演一個16歲讀國際學校嘅少女，佢問我會唔會有興趣，嗰陣我話：『好呀好呀，why not？』嗰陣我係唔識張達明導演，後來佢即刻畀咗一份Script我，佢話『其他女仔一個禮拜前收到，不過我諗你照試吓啦。』跟住我用咗20分鐘就背咗成個Script，然後就叫我入去面試。」面試完一周她便收到次輪試鏡通知，她當時其實有其他英文School tour要忙，心想應該不會選中自己吧，誰知對方說張達明導演千挑萬只選了五個人進入次輪試鏡，「佢話你一定要嚟呀，嗰陣我就有返啲信心，五分之一嘅機會，好吖！嗰陣我返咗去，就見到原來我對手係蘇玉華前輩，我同佢對戲，過咗兩個禮拜就打電話收到通知就話佢哋揀咗我，好奇妙真係。」

張達明在自編自導的舞台劇與Jocelyn合作後，又找她去拍攝另一部他監製的電影《家和萬事驚》，戲裡他飾演袁詠儀與吳鎮宇的女兒。（Instagram：jocelynchoizs）

張達明是Jocelyn的恩師，她很感謝對方每次有適合的機會便想起她，更透露自己一早已將婚訊告訴對方，張達明亦表示一定會到。（Instagram：jocelynchoizs）

儘管是靠實力取得角色，但始終有許多不知內情的人會誤解Jocelyn，尤其是她的家庭背景，總很容易讓人忽視其演藝實力，她直言：「我真係自己好努力去讀台詞、去Casting，當時張達明先生都唔識我，我真係一個少女去Casting，好努力，好開心得到機會，當時就會有啲人話『肯定係本身識㗎啦！』、『本身內定㗎啦！』呢啲我會覺得真係好唔抵，因為我真係好努力；如果真係因為我識嘅，介紹嘅，或者我畀錢嘅，調返轉我冇咁hard feeling，因為事實吖嘛，但係我又覺得我冇，我經過咁多輪次，咁努力，但係佢調返轉就話『好易啫。』我諗否定我努力嘅呢一樣嘢，係我最唔開心，但係其他如果講八卦嗰啲我就冇乜所謂。」這種誤解其實不止在外人口中出現，就連Jocelyn家人的朋友、拍戲認識的團隊，都曾經對她有先入為主的印象。

Jocelyn亦有參與劉德華出品的舞台劇《你好，打劫！》（Instagram：jocelynchoizs）

原來就連Jocelyn家人的朋友，都曾經小覷她對演戲的決心和專業。（梁碧玲攝）

一般網民都比較嘴賤甚至有點「仇富」，對此Jocelyn直言自己不會特地去睇負評，因為覺得對自己冇益，「其實線下嗰位先生或者小姐佢唔識我㗎嘛，所以我覺得真係唔需要擺喺心囉。」（梁碧玲攝）

Jocelyn的媽媽試過叫朋友來捧女兒場，對方睇完之後說：「原來你個女真係識做戲㗎喎。」言者無心，表面聽起來或是讚美，但作為聽者的Jocelyn就會覺得對方起初都以為她演戲是玩票性質，「佢哋話本身諗住你個女都係玩吓，但係原來一睇完之後好精彩喎真係，OK喎，可能佢覺得係一個讚美，但喺我角度就會覺得，你一開始係質疑我嘅專業水平咁樣嘅心態去睇。」相信有不少人都會認為Jocelyn是發明星夢，她坦言聽過很多這類的評價，甚至試過去試鏡時，導演因為她的背景而不考慮她，使她十分無奈，因為連嘗試的機會都沒有。事實上對Jocelyn而言，做演員跟做明星是兩回事，很多演員都稱不上是明星，但自己選擇做劇場出身，正因為她喜愛做戲，在舞台上不能NG，非常考演員的發揮。

Jocelyn曾與魏駿傑、區嘉雯、黃建東等演出《老公，你好悶呀！》舞台劇，其中一場其對手漏了一大段台詞，她心諗「點算呢？點兜返呢？」她盡力在觀眾察覺不到的情況下提醒對方，完場後對方猛講多謝，令Jocelyn很有成就感，而這亦是她愛演舞台劇的原因。（Instagram：jocelynchoizs）

笑談「40億身家」傳聞 多次選美只為搏得演戲機會

Jocelyn夢想是做演員，她亦已找到了入行的門路，然而她卻一次又一次參加選美，包括《2020年度香港小姐競選》、《尾二一屆口罩小姐選舉》、《環球小姐2024》、《國際潛水小姐2024》，甚至被封為「選美常客」，相信這亦是外界覺得她發明星夢的原因，但她直言，參選只為搏取演戲機會，想要多張拍劇入場券。Jocelyn表示：「我都拍過好多電影，做過好多次演員、舞台劇，但係我嗰陣都發現，原來你嘅知名度同你嘅機會係有掛鉤嘅。嗰時我就諗，點樣可以多啲演戲機會呢？我諗得好簡單，就係諗《香港小姐》，因為佢係電視台搞嘅，係咪選完就可以多啲劇拍呢？」她當時因合約問題半途退選港姐，既然這個電視台不行，就試試另一個電視台吧，於是她又參加ViuTV的《尾二一屆口罩小姐選舉》，無非都是想有劇拍，不過去年參與《環球小姐》則與拍劇無關，純粹想參加國際選美、賺個人生體驗，但就無意中形成了「好鍾意選美」的假象。

Jocelyn因參加港姐，被冠以「40億千金」稱號。（資料圖片）

Jocelyn（右五）身高較嬌小，她深明自己沒什麼機會可以在T台行Catwalk，但在《環球小姐》總算實現了這一個小心願，所以都幾開心。（資料圖片）

Jocelyn亦參加了《國際潛水小姐》選舉。（Instagram：jocelynchoizs）

Jocelyn之所以多次參加選美，非為證明什麼，而是想提升知名度，尋求演戲機會。（梁碧玲攝）

一次又一次的選美，的確為Jocelyn提升了知名度，不過「40億千金」這個稱號卻抹不走，甚至比她的本名「蔡頌思」更深入民心，到底這是好或壞呢？她如此理解：「我諗有好有唔好啦，首先40億呢個數字我唔太清楚喺邊度嚟，我都有諗過點解唔係50億、點解唔係30億，因為『4』字唔係太吉利，所以都希望可以改咗佢。但係都有好處嘅，起碼有個花名俾人叫吓，起碼大家都會記得咁樣，我諗都係好嘅，我而家嘅心態就係，所有嘢都係好。」Jocelyn一心想拍劇，筆者記得曾在她的報道下，見過不止一人留言：「咁有錢！自己捧自己啦！」不過Jocelyn卻是壓根兒想也沒想過，因為她覺得既然做演員，就應該走一條演員行的路，踏踏實實去做戲，她笑言：「如果我真係有40億，我可能都會咁做，但係我冇啦，所以我都冇呢個能力去開一部戲捧自己，所以係一個誤解嚟嘅。」

聞及有網民說她「咁有錢！自己捧自己啦！」，Jocelyn卻表示從未諗過，亦沒有能力開戲捧自己，她說：「如果我真係有40億，我可能都會咁做，但係我冇啦……」（梁碧玲攝）

生活貼地 縱有司機仍常以地鐵電車代步

大家想像中，富家千金的生活可能像公主一樣，奢華、離地、不知民間疾苦，然而訪問當日，當記者說起自己剛剛趕過來，唯有橫過馬路，她竟笑稱自己有時貪快都會這樣做，筆者可沒想過這番話出自「40億千金」口中。大概不少人都會想，她出入應該是有司機、保鑣跟出跟入吧，她坦承家中確有司機，偶然都會坐車，但自己搭公共交通工具比私家車還要多，「我搭地鐵搭叮叮搭巴士，係多過搭車，呢個都係大家用嘅交通工具，我都覺得好神奇，點解大家覺得我唔會用？我其實真係會，同大家一樣。同埋因為我係好鍾意行路嘅人嚟，所以如果我嗰日我好忙，冇乜時間去做運動，我就鍾意搭交通工具，畀我行好多路。」她又分享之前入劇組時，煞科後有工作人員跟她說「我以為你會好難相處，我之前唔敢同你講嘢，原來你會喺踎喺街度同我哋食飯盒㗎，原來你好Nice！」之類的評價，不過Jocelyn見慣不怪，她亦相信社會上不同崗位、身份的人都一樣有被誤解的東西，純粹她的情況，就因為家庭背景被誤解而已。

翻查Jocelyn的社交媒體，她之前確實經常搭地鐵。（Instagram：jocelynchoizs）

Jocelyn亦會大熱天時36度，與劇組人員蹲街邊吃「Crew meal」。（Instagram：jocelynchoizs）

與日本老公有文化衝突 情人節因一件事嬲豬

Jocelyn前日（29日）大婚，在四季酒店舉行規模達700人的世紀婚禮，其先生是位日本人，問到是否在外地譜出異國情緣，她卻透露老公其實居於香港，從事金融工作，自己透過朋友認識對方。對於第一印象，她笑說：「我第一次見到佢就覺得好端莊，點解呢個日本人英文咁好嘅？可能我有個Stereotype覺得日本人英文唔係咁好，不過佢英文好流暢，同我傾到好多偈，我諗可能香港人好鍾意去日本，其實我都係問佢日本有咩玩、日本有咩食，所以我覺得有日本老公最開心就係，我好多藉口不停去日本。」然而，婚後二人將會繼續定居香港。

Jocelyn早前宣布婚訊，笑言做了8次伴娘曾擔心嫁唔出，幸好打破了這個魔咒，她笑言：「嗰陣我都好多friend話，『喂！你仲做！你再做你就嫁唔出㗎喇喎！』嗰陣我都有諗過『哎呀，死喇，係咪咁㗎？係咪真係有呢個魔咒？』」（Instagram：jocelynchoizs）

Jocelyn笑言自己已是「姊妹專業戶」，家中有各式各樣的伴娘裙，問到是否好恨嫁，她直言自己確實很渴望有一個家庭以及Happy ending。（梁碧玲攝）

大家對於豪門婚姻，可能都會聯想到政治聯姻、必定要門當戶對等等，不過Jocelyn透露家人對她揀老公並無太大要求，「純粹就係對我好、有責任心，比較端莊嘅人佢哋就OK。」Jocelyn今次是第一次跟外籍人士拍拖，她坦言對方起初不知道她的背景，而這樣的關係也比較純粹，不過溝通問題或文化差異倒是無可避免，由於Jocelyn一家常常都會飲茶，其老公起初感到難以理解，「佢第一次嚟飲茶，之後發現我哋每個禮拜日都飲，仲要每次都廿幾三十個人，佢會話『點解你屋企咁多人嘅？』因為佢屋企係得幾個人，亦都冇見得咁Tight，佢哋係比較疏。呢樣嘢佢就覺得好特別，好唔習慣。」日籍老公目前不懂講中文，與Jocelyn家中的長輩溝通多少有點隔閡，飲茶時大家一輪嘴講，有時都難免忽略了他，「可能要用英文翻譯畀佢聽，或者佢唔係太明，有時佢都會話唔緊要啦，你唔使翻譯畀我啦，但係佢就好似好悶咁。其實我完全明白呢個感受，因為佢喺日本講日文嘅時候，我都係一樣坐喺度唔出聲，又唔知佢哋講乜，所以都有少少語言障礙。」

Jocelyn坦言，未婚夫都會有缺點，自己都曾想過「佢咁樣咁樣，咁我係咪以後都係咁呀？我頂唔頂得順呢？」不過她跟很多已婚人士討論過，深深理解到無人完美，更謂：「如果你決定咗，你就需要包容佢，因為大家都係互相磨合，同時我都唔係完美，我都係好多嘢需要佢包容返我。」（梁碧玲攝）

不過另一個文化差異，曾令Jocelyn嬲豬，就是情人節！她笑說：「原來日本係女仔送朱古力畀男仔，男仔唔需要有任何表示，但係香港通常男仔都要送花畀女仔㗎嘛，一開始我同佢講嗰陣，佢就話『唔係喎，日本男仔乜都唔使做，淨係等禮物㗎咋喎。』咁我就話『唔得！你喺香港呀！』最後就係我同佢講好多次佢先肯買花俾我。不過佢而家都學識咗，會自動大時大節買返畀我，雖然佢之前有拍拖，但係佢都話我係佢第一個，亦都係最後一個買花嘅女仔。」

Jocelyn曾經因為老公不肯在情人節送花而生氣，但對方就表示因為日本情人節是女生向男生表達心意，不過自此老公都變得好識做。（Instagram：jocelynchoizs）

婚後正式轉行從商不再選美 認拍戲搵唔到錢

Jocelyn已正式嫁作人妻，她亦在訪問中預告，自己不會再選美，並逐步退出幕前，她表示：「我唔會再去選美㗎喇，所以我選美生涯都完㗎喇，跟住我就諗我人生另一個階段，我可能會慢慢做返幕後嘅嘢，亦都會返屋企公司嗰度幫手等等啦，所以就係人生另外一頁。因為當我有自己嘅家庭，賺錢係好緊要，好多嘢都需要經濟支撐，雖然演藝路上好開心，我都好enjoy，但始終喺賺錢方面我未係好理想，所以都想做返生意，去support返未來嘅家庭。」Jocelyn曾說演員是她的夢想，結婚後又是否代表她已放棄了這個夢想呢？她卻謂：「我諗呢一刻嘅夢想其實都係差唔多嘅，我鍾意做演員，係因為我鍾意做創作，而家仍然都係會有創作嘅，因為我而家係開始轉做幕後，我公司喺大陸嗰度都有做傳媒文化，所以我而家都做好多製作，或者拍緊一啲大陸好興嘅微短劇，或者未來有啲音樂節，都係啲好玩同埋創作嘅嘢，嚟緊我都會做創作，想做多啲新嘢畀大家睇！」

Jocelyn婚後不會再參加選美，亦預告會減少幕前工作，退居幕後，坦言做演員「賺錢唔太理想」，婚後要對家庭負責，所以會幫手打點父親的生意，若有感興趣的幕前機會都會去試。（梁碧玲攝）

對於其家族事業，Jocelyn表示未婚夫不會幫手，因為兩人都非常獨立，而且先生亦有自己事業，「佢都想話畀大家聽『其實我識Jocelyn嗰陣真係唔知佢背景，因為佢係呢個人，我先鍾意佢。』就算結婚之後都唔會有改變，我都會做返我嘅嘢，佢都係會做返佢自己嘅嘢。」（Instagram：jocelynchoizs）

Jocelyn近年積極推動水下運動，成立了「水下表演藝術協會」，匯聚了香港的美人魚、水下模特兒、水下舞蹈者和水下化妝師等。（Instagram：jocelynchoizs）