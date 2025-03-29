緬甸地震｜胡慧沖凌晨直擊塌樓現場救援工作　大廈居民不敢回家睡

昨日 (3月28日) 下午緬甸中部發生嚴重地震，中國地震台網測定規模達7.9級地震，震源深度30公里；香港天文台則指錄得7.3級地震。據網上多段短片顯示，鄰近緬甸的泰國多處地方都能感受到強烈地震，災情嚴重。有「泰國通」之稱的胡慧冲（Roger）長居泰國，昨日他亦有拍片同大家講述曼谷受地震影響的情況。

身在泰國的胡慧沖報平安。

胡慧冲實地記錄地震現場。（IG@thailand_roger）

胡慧冲工作環境。他說：「好彩唔喺屋企，如果唔係頭都穿啦。」（截圖）

胡慧沖在今日凌晨時份於他的YouTube個人頻道發放了有關曼谷地震後第四條短片，進一步為大家更新當地的最新情況。他今次這條片的標題是【曼谷大地震 Updates IV】，並寫道：「直擊塌樓現場的救援工作，刻不容緩！曼谷市政府開放公園給需要人士借宿一晚/大廈居民唔敢上樓瞓」。片中他去到發生大樓塌下的事發現場，直擊各部門拯救人員的救援工作，他表示現場情況令他回想起當年參與南亞海嘯救援工作的畫面。胡慧沖以不影響救援隊工作為大前題，帶大家去看現場一片頹垣敗瓦的情境。

胡慧沖直擊救援工作。(YOUTUBE截圖)

胡慧沖直擊救援工作。(YOUTUBE截圖)

胡慧沖直擊救援工作。(YOUTUBE截圖)

胡慧沖直擊救援工作。(YOUTUBE截圖)

胡慧沖直擊救援工作。(YOUTUBE截圖)

胡慧沖直擊救援工作。(YOUTUBE截圖)

胡慧沖直擊救援工作。(YOUTUBE截圖)

胡慧沖直擊救援工作。(YOUTUBE截圖)

胡慧沖直擊救援工作。(YOUTUBE截圖)

胡慧沖直擊救援工作。(YOUTUBE截圖)

另外他在翟道翟公園見到大人紮營在露宿，是曼谷市政府給予有需要人士在那裡過夜，免費供應帳篷以及水，亦有人在公園席地而睡。有一些人不敢再上樓，怕會有餘震導致塌樓等危險，選擇在大廈大堂睡覺，以便隨時可以逃生。

曼谷市政府免費派水。(YOUTUBE截圖)

曼谷市民不敢回家睡。(YOUTUBE截圖)

曼谷市民不敢回家睡。(YOUTUBE截圖)

曼谷市民不敢回家睡。(YOUTUBE截圖)