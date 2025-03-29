前無綫御用皇帝與仔仔自嗨發癲被指有精神病　親揭當年退圈真相

現年62歲的江華曾主演無數經典電視劇，他與老婆麥潔文於1992年結婚，婚後育有一對仔女，大仔陳耀淙與細女陳薔天，湊成一個「好」字，一家四口生活幸福愉快。江華於2013年在TVB拍完《鳳舞香羅》後，便甚少有戲劇作品，近年他轉戰內地，密密更新抖音與網民互動，又分享日常生活片段。

江華驚現M字額！（微博@江華1119）

江華同老婆麥潔文及媽媽飲茶。（抖音）

江華仲係超型。（資料圖片）

江華演過的皇帝角色。（小紅書截圖）

江華憑雍正帝一角奪得「我最喜愛的電視男角色」。（影片截圖）

近日麥潔文在社交網分享了一段江華與仔仔陳耀淙在上海街頭「發癲」的影片，片中可見江華頭戴冷帽，穿上黑色羽絨，與他仔仔一起在上海的古巷裡不停晃動身體及自嗨「fing頭」，對住鏡頭互動，表現得相當亢奮且完全無視街上的其他人。片尾麥潔文更寫上：「上海兩位精神病人」，直指老公同仔仔發癲似患有精神病。有網民留言笑說：「夠鐘食藥」。

江華與仔仔一起發癲。(小紅書)

江華與仔仔一起發癲。(小紅書)

江華與仔仔一起發癲。(小紅書)

江華與仔仔一起發癲。(小紅書)

江華與仔仔一起發癲。(小紅書)

另外，日前有網民在社交網上載了一段江華的直播片段，寫道：「港星江華當年退圈的真正原因是甚麼？聽華哥告訴你當年退圈兒的真正原因，跟其他半毛錢關係都沒有。」江華在片中表示：「我去學佛，那一段時間我感覺我好像沒有在工作上面想做的事情，我想去悟一些人生道理，我就去台灣法鼓山收禪、打禪七，在寺廟裡每天就是一早起來掃地、打坐、吃早餐、搞衛生，把自己完全的交出來啊。有一天呢我做運動，腰就出事了，哎呀很痛啊！痛的很厲害，拍完《紅拂女》以後，我就回香港，慢慢慢慢腳疼了，然後就去看醫生，醫生就說腰椎那個軟骨凸了出來，壓到了神經，到最後醫生說有三個方法，一開刀、二打針、三拉腰。一直這樣疼了三年，然後我就去醫院打了一針，所以我們做人還是珍惜當下，別的不要想太多。」

江華親揭當年退圈真正原因。(小紅書)

江華親揭當年退圈真正原因。(小紅書)