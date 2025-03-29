陳果爆《三夫》影后真做都肯　楊千嬅演《餃子》連提名都冇戥唔抵

66歲的多屆金像金馬導演陳果，96年曾經用50萬預算拍成《香港製造》一炮成名，近日他再挑戰新科技，由他監製、集合影帝影后謝君豪及葉童主演的《淺淺歲月》，就是他夥拍導演蕭冠豪首部以智能手機拍攝正式搬上戲院大銀幕的作品。陳果接受商台《星光背後》專訪，否認《淺淺歲月》是因為預算所限要改用手機，「唔係budget 問題，係香港一定要試，外國已經有。」過往陳果名作「九七三部曲」、「妓女三部曲」與及《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅van》都反映社會現況，節目中，陳果大談他的魔術手令不少內地女星變身影后外，亦回應近年香港電影業創作「紅線」，他說：「大公司一定唔會畀你碰條紅線，碰咗都無運行。」

陳果接受梁泰來訪問。

千禧年的《榴槤飄飄》、01年的《香港有個荷里活》及18年的《三夫》屬陳果名作「妓女三部曲」，先後令秦海璐及曾美慧孜膺金馬金像影后，周迅亦首獲金馬提名。節目中，陳果談及過往合作過的影后，他指她們獲得角色除了適合及贏氣質外，還有夠拼搏「乜都夠膽做」，以《三夫》曾美慧孜為例，「最初上北京搵演員準備cast三個女仔，小美除咗肯增肥、全裸，仲答應嚟真都得，係乜都夠膽做，咁我已經唔使再見其他兩個。最初係諗過拍到真人騷咁，但返到香港拍，我話人哋女仔肯啦，你地肯唔肯？反而係啲男仔個個都唔制，話：『唔好啩導演！』」當年憑《三夫》獲提名最佳新演員的陳湛文反應也相同？「佢一路都無拒絕我，因為當時佢拒絕我，可以唔用佢嘛！係到拍拍吓，我都覺得夠，無需要去到咁盡，亦費事迫人。」

陳果大讚曾美慧孜是真正的「藝術家」，作為導演遇上這種演員，是開心的。

陳果爆曾美慧當初真做都肯，飾演「小妹」的曾美慧孜除了要挑戰多場大膽床戲，全程無對白演出，單靠表情及肢體動作演繹，難度極高。

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04年的《三更2之餃子》，陳果令白靈橫掃金像金馬最佳女配角，反而女一楊千嬅全軍盡墨提名也欠奉，今天陳果要為20年前的楊千嬅平反，「當時外界對楊千嬅好唔公平，因為佢之前做開大笑姑婆，大家觀感唔接受佢，但我夠膽講，二十年過去，你試吓重睇《餃子》，呢部戲係楊千嬅演得最好的一部。」至於兩度合作的白靈，陳果亦指對方「易傾」夠搏，拍《餃子》時一度被對方的表演嚇壞，「佢野心好勁，乜都夠膽死，我好欣賞！拍《餃子》佢坐響梁家輝上面果場love scene，我根本唔想三級，但佢拍拍吓突然除衫，我話：「唔好呀！我想見任何嘢，要三點不露！我只係要動感。』所以佢係可以去到好盡毫無保留。」

（《三更2之餃子》劇照）

陳果令白靈橫掃金像金馬最佳女配角。（《三更2之餃子》劇照）

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過往陳果的名作包括《紅Van》，獨立另類為主，多反映或諷刺社會現況及制度，《淺淺歲月》又或是他去年監製由Marf@COLLAR主演的《寄了一整個春天》，題材都是以人物關係為主線。陳果坦承近年社會轉變，香港電影已因所謂「紅線」失去原有特色，「主流大公司一定唔會畀你碰紅線，碰咗都無運行，另一啲政府資助的新導演計劃，政府錢更加無可能畀你咁做。呢個都係香港可惜地方，當社會進展到而家，回歸近30年，其實由2020年開始，後來電影都無晒香港特色。」他是否如杜琪峯所指，個人與香港都失去了靈魂？「我無佢咁勁！我靈魂係個人，哈！」當年陳果揚言《紅Van》有一定票房就必定開拍續集，被問及事隔11年仍未能兌現承諾是否跟創作紅線有關，陳果說：「紅線係其中一個問題，但最大問題反而係特技，要投資成二千萬，無大陸巿場好難做，唔係擔心紅線，亦無謂衝紅線。《紅Van》續集如果有人肯投資，我一定寫到拍到，一樣會好睇，第二集最難拍係小說入面上太空基地，香港好難拍，就要諗點去扭橋，係可以扭到㗎！」

可以說《淺淺歲月》是本屆金像獎最大遺珠，至少男女主角葉童及謝君豪就應該獲得一個提名。（《淺淺歲月》劇照）