《甄嬛傳》演員被爆賣假名牌包　親上線發聲：希望大家給真相時間

被封為神劇的《後宮甄嬛傳》近來參演演員陸續出事，繼「余答應」崔漫莉因自爆酒駕被行政拘留後，在劇中飾演「曹貴人」陳思斯遭爆在直播間賣假包包，事件引來不少關注。

陳思斯遭爆在直播間賣假包包。（《後宮甄嬛傳》微博圖片）

據內地媒體報導指出，有網民在陳思斯直播間買二手名牌包包，但到手後發現包包的成色與商家確認的圖片不符，懷疑包包翻新切割，於是就拿着包包去深圳中檢（奢侈品檢測機構），透過三個檢驗師檢測出來的結果是兩個存疑一個不通過，隨後就聯繫商家申訴退貨退款，經過多次溝通最終成功申退。

陳思斯表示自己比消費者更關心產品問題。（陳思斯微博圖片）

對此，陳思斯非常重視該事件，並第一時間找來團隊進行調查，周時亦找到相應的商家、包包和相關訂單核查，經過反查後，證明包包有內置芯片，碼檢驗是真的，隨包發出有權威第三方機構檢測標，檢驗亦都為真。她還表示已聯繫到中檢機構，指出消費者反映的「中檢師表示」暫時沒有相關憑證，指出若正常流程假貨判定，會出具假貨證明，但消費者無法提供「假貨證明」，所以目前團隊已經將包包找出來保存，以便後續複檢。

陳思斯第時間找到相應的商家進行反查。（陳思斯微博圖片）

陳思斯作為賣二手奢侈品多年的主播，她表示自己比消費者更關心產品問題，自己一再要求團隊慎之又慎，要求每一個包都有國家認可的質檢機構掛的合格標才能發出，強調團隊會協助消費者依法合規解決問題。最後她表示：「當前，同行惡意競爭的事情時有發生，造謠一張嘴，闢謠跑斷腿，希望大家給真相一點時間，共同維護良好的消費環境。」