39歲「最令人有幻想女星」新歌MV極誘惑：從來都不覺得自己性感

39歲日籍藝人松岡李那（Linah）早前擔任醫美代言人大騷「蜜桃臀」，令不少網民驚艷，在討論區上引起話題。她將於4月3日推出他的新歌MV，在MV中會有更性感演出。

松岡李那呢張相真係不得了！（IG@linahxoxo）

松岡李那大騷「蜜桃臀」！（IG@linahxoxo）

日模松岡李那攻港

松岡李那出生於日本廣島縣，16歲起投身模特兒行業。2000年，她決定到香港發展，雖然不會說廣東話，但憑藉簡單的英語溝通能力，以及願意嘗試性感演出，她在香港出道後獲得了不少工作機會。然而，自從2019年拍攝完改編自香港網絡作家向西村上春樹的情慾電影《作家的謊言》後，松岡李那便沒有推出新的作品。近年她投身公關及宣傳多方面工作，更替鍾培生代理美妝品牌擔任日本宣傳及一些行政上的工作。

松岡李那做埋新歌MV導演。

松岡李那真係好正。

松岡李那接受《香港01》訪問，表示自己有一首個人歌曲作品，所以趁機會就為它拍攝一套全新MV。「這是我第一次擔任歌曲MV的導演，好感謝有好多朋友幫忙及給予專業而又有創意的意見。」她更大賣關子，表示大家可以猜一猜MV中的男主角是誰。

邊個大隻仔咁好艷福？

做演員vs做歌手

被問到覺得做歌手和做演員之間有什麼分別？他回答說：「我小時候希望做一個歌手，我在日本的時候也是一個歌手。當年第一次到香港時王友良發掘了我。當時我只打算做三個月的模特兒，因為我只懂得說日文，所以我很珍惜今次的機會，因為這是我一直以來都想做的事。當然，我也很喜歡拍戲，如果有合適的角色，我也很樂意嘗試和挑戰。」

以39歲嚟講，松岡李那真係超正。

性感女神？Why not！

有不少網民都認為她是現今為數不多，讓人感到心動，十分性感的女星。她坦言，自己並不是有意為之地「行性感」，而是傳媒為她冠上「性感」一詞。她說：「哈哈，我覺得是傳媒令我變得『性感』。可是我從來都不會讓自己變得低俗。我們都可以令自己變得漂亮和有吸引力，所以為什麼要抗拒呢『性感』兩個字？」

松岡李那肉搏大隻仔？

我從來都不覺得自己性感

她又說：「我從來都不覺得自己性感，我來到一個陌生的地方，其實在香港重新開始就是一個挑戰。這裏沒有我的家人朋友，但很奇怪地，我就是很喜歡香港。我也不知道，但我從來都不是故意地去『性感』。」

個場景好熟口面！

松岡李那邀請好友搶任MV男主角。

松岡李那：我一直都沒有離開

過去的一些新聞中，時不時都有一些松岡李那的花邊新聞，她坦言這些花邊新聞從不會影響她尋找生命中的另一半。「我喜歡的人和我愛的人都會了解事實的真相，所以說，不會。」被問到發布新歌MV，是不是她回到娛樂圈的第一步。她笑言：「什麼事第一步？這就是我的第一步？其實我一直都沒有離開過，哈哈。」

情慾片女星6年冇新作品 任醫美代言人大騷「蜜桃臀」極盡誘惑

松岡李那絕對是性感尤物。（IG@linahxoxo）

松岡李那。（Instagram@linahxoxo）

日模松岡李那。（Instagram@linahxoxo）

松岡李那。

松岡李那（Linah）。（Instagram@linahxoxo）

松岡李那（Linah）。（Instagram@linahxoxo）

現年39歲的日模松岡李那（Linah）擁有Fit爆身形。（IG@linahxoxo）

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Linah《作家的謊言》劇照及性感靚相：