混血女神落力賣餅被偶遇生圖曝真實狀態　曾被指變膠面銅人認唔出

現年45歲的中法混血模特兒Amanda S. 曾活躍於香港模特兒圈，樣靚身材正的她是不少人心目中的女神，Amanda一向廚藝了得，更有「美女廚神」之稱，近年她轉戰KOL界開設了影片頻道，跟網民分享烹飪心得，她亦有不時更新IG上戴靚相和短片和大家分享生活點滴。Amanda多年來一直於影壇及美食界雙棲發展，自去年參演《海關戰線》後，今年再度於法式高端糕點甜品領域大展拳腳。日前有網民於社交網分享了在中環偶遇Amanda S.的片段，曝光了她的近況。

Amanda S.早前就個人品牌Flakes & Layers開設期間限定店接受《香港01》專訪。（陳順禎 攝）

Amanda S.在創立Flakes & Layers前，曾於發展品牌期間遇到挫折，她坦言期望管理為面對的最佳辦法。（陳順禎 攝）

Amanda S.透露從小沒有口才天賦，除了接受言語治療，亦自律地透過不斷練習尋求進步。（陳順禎 攝）

該名網民上載了她在中環偶遇Amanda S.的短片，以「中環IFC 巧遇明星Amanda S」社標題，留言寫道：「今日喺中環IFC，我本來只係想買杯咖啡，點知一轉身就撞到明星Amanda S ๑°o°๑ 我即刻問隔離果位：「呢位唔係嗰個藍帶畢業好出名嘅model？」佢而家喺Citysuper開咗個Pop Up store，直到4月16日！」原來是Amanda的自家品牌Flakes & Layers聯乘City'super開設期間限定店，並推出由Amanda親自研發設計的甜品Ooonut及曲奇餅。片中可見Amanda親自製甜品以及招呼客人，事事親力親為，十分落力。她在原相機之下依然相當靚女，優雅迷人。

Amanda親自賣甜品。(小紅書)

Amanda親自賣甜品。(小紅書)

Amanda親自賣甜品。(小紅書)

Amanda親自賣甜品。(小紅書)

Amanda親自賣甜品。(小紅書)

Amanda親自賣甜品。(小紅書)

Amanda親自賣甜品。(小紅書)

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