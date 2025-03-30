張慧儀養子被指是哨牙富豪私生子　再嬲爆澄清謠言：大不了驗DNA

鄧兆尊早前在網台節目《娛樂好好玩》中爆料指，某女星同時與6位富豪交往，後來意外懷孕，但6位富豪都不肯「認頭」，只每人丟低100萬就走人，惹來外界猜測鄧兆尊所說的女星身分。有網民根據線索推測，將矛頭直指有一個養子的張慧儀。早前張慧儀接受鍾慧冰YouTube頻道訪問時，片頭節錄一段張慧儀的回應，但節目中卻未有後續。其實因為該集訪問是上集，而日前就已播出了下集，張慧儀完整地澄清自己非事主，她說起初聽到有人傳開這個消息時，都感到驚訝：「首先我想講我冇咁犀利，如果有咁犀利我就唔使咁樣去打拼，但係後尾慢慢越傳越深嘅時候，我就有啲覺得，係咪應該比較嚴肅啲去睇？我覺得呢啲咁嘅嘢唔係攞嚟開玩笑。」

鄧兆尊大爆有女星同時與6富豪交往，大肚後想漁翁撒網收錢，但六個都唔認頭。（YouTube@娛樂好好玩）

得知張慧儀澄清及回應「鄧某某」後，鄧兆尊都有幫手解釋，一定不是張慧儀，又表示：「叫佢打畀我，我同佢道歉！」（資料圖片）

張慧儀現身鍾慧冰的網台節目受訪，亦有澄清與六名富豪發生關係並誕下私生子的謠言。（YouTube@冰姐的花樣人生）

她透露見到國內網上平台有主播去轉發報道，甚至用她與兒子的合照，連同過往的訪問做幾集「故事」，愈來愈誇張，張慧儀表示：「下面好多粉絲喺度評論，甚至乎好誇張，啲人話『你睇吓佢個仔個樣！』香港富豪都係嗰幾個，因為我個仔有少少哨牙，就話同某某富豪一模一樣樣，哨牙嘅！跟住又話我個仔，因為我個仔講普通話，佢講廣東話唔係咁標準嘅音，又會講『某富豪爸爸佢哋講潮州話㗎，潮州講廣東話嘅嗰個口音。』我覺得大家係咪太過想像力豐富呢？」

謠言愈傳愈誇張，張慧儀不得不激動澄清，聽得出她非常勞氣！（YouTube@冰姐的花樣人生）

觸發張慧儀激動澄清的，是訪問前一日發生的事件，有內地網民在社交平台展示了自己與「鄧某某」（鄧兆尊）的合照，「開始有啲fans喺度問，『你同鄧某某合照，你同佢好熟㗎 ？』於是粉絲開始問，『我好想問吓鄧某某，究竟攞咗富豪嘅100萬嗰個女星係邊個？』呢一個網主，呢一個帳號嘅主人，即係同鄧某某合照嘅主人，佢就喺嗰度寫『張慧儀』。平時啲粉絲喺度估，大家猜測係張慧儀，我都算啦，但呢個有問有答，你問完佢喺度講張慧儀，嗰一下我係非常之嬲，憤怒㗎！我即刻喺佢留言嗰度，即刻嚴重警告，兩個紅色感嘆號，『不要再製造謠言！』兩個紅色感嘆號，『不要再傳播謠言！』跟住我見到對方即刻刪除咗。我覺得呢啲嘢唔係好玩，首先我想講，我係好認真澄清呢個絕對唔係我，我一啲都唔驚，大不了驗DNA，或者乜都得，我一啲都唔驚！但係我覺得唔好攞呢啲嘢嚟開玩笑，如果真有其人嘅話，俾大家真係發掘到呢個人咁點？大家有冇諗過對嗰個小朋友係有幾大影響？好好玩咩？好好笑咩？我覺得唔好啦，我覺得到此為止，亦都唔需要再去猜測，呢個話題應該到此結束，冇意義㗎講呢啲嘢，何必做一啲一時口舌之快講嘅嘢影響到人，唔得㗎我覺得。」

張慧儀激動表示：「我係好認真澄清呢個絕對唔係我，我一啲都唔驚，大不了驗DNA，或者乜都得，我一啲都唔驚！」（YouTube@冰姐的花樣人生）

由於她聽起來非常勞氣，鍾慧冰為了緩和氣氛，就主動轉話題帶到她的養子Hanson，問她現時幾歲、是否修讀神學，張慧儀解釋：「又唔係讀緊神學，但係同耶穌基督有關，佢由細到大都係讀耶穌嘅學校，佢嘅課本全部都係同耶穌基督有關嘅。」她坦承兒子有先天性心臟病，不適合體力勞動工作，但很喜歡返教會，經常在教會幫手，張慧儀認為若兒子喜歡，將來想做牧師或任何工作，只要合理，她都一定會支持。

張慧儀指兒子很勤力返教會，若對方將來從事有關工作，她都會支持。（YouTube@冰姐的花樣人生）

她又講到當初收養Hanson的經過，張慧儀與拉丁舞王霍紹裘分手後，決定去北京放一個長假，開始做小生意，她說：「我覺得女人到咗一個年紀，你會有一種母性，我好鍾意細路，嗰時我想去做一啲同細路有關嘅義工，我就去咗孤兒院。」她解釋自己沒有計劃要去收養小朋友，但見到兒子覺得很有緣份，很喜歡他，尤其是對方是有病的孤兒，實在很難有人收養，加上兒子很可愛，於是便產生憐憫之心，她透露：「其實我開始見到佢嘅時候佢係人哋嘅，俾一對美國夫婦收養，但係我好想收養佢，嗰個院長話唔得，我話唔得，咁嚟我屋企寄養，俾佢學吓英文。跟住嗰時我已經有個好強烈嘅感覺，呢個係緣份，我同個院長講『我覺得個美國夫婦會放棄！』佢話『你唔好傻啦，冇可能，人哋已經入紙申請緊。』結果佢嚟我屋企唔夠兩個月，對方真係放棄，咁我就領養。」張慧儀直言自己一向很獨立堅強，對人生決定方向清晰，加上她知道問一千、一萬個人，都一定是反對她收養兒子，她不想被左右，於是一意孤行，收養後才通知父母。

張慧儀指一在孤兒院見到Hanson已心生憐憫，當時院方稱他已被美國夫婦領養，不過張慧儀有預感對方會放棄，結果對方果然放棄，於是張慧儀正式領養他。（YouTube@冰姐的花樣人生）

當鍾慧冰問，帶住一個小朋友，再邂逅到對象，對方可能會不肯娶她，她霸氣表示：「唔娶咪唔娶，冇乜所謂。」她認為Hanson不是負累，反而替她過濾有誰是適合自己的人，「如果嗰個人都唔接受小朋友，佢唔係我要嘅人，唔使嘥時間。」張慧儀知道很多人覺得Hanson遇上自己很幸運，不過她認為這只是表面，實際上是自己很感恩遇到對方，「佢令我睇到連我自己都唔知道我自己裡面有嘅一啲好嘅潛質。」

她指以往大家只知道張慧儀性感，但因為「為母則強」，她發掘出自己硬朗一面，要養大Hanson，醫療和教育負擔很大，她才因而有了事業方向，從北京回流南方，在無人無物的地方為生意打拼，放下身段和面子主動去促銷自己生意，不論是洗頭店的員工，或者鄰居，服裝店，她逢人就Sell，費盡唇舌主動去洽談生意搵機會，最終用八個月時間，由推銷產品到成功傾成「許留山」在北京、天津、重慶、成都四個城市的總代理！張慧儀說：「如果冇呢個仔，我唔會做呢啲嘢。攞咗呢個項目之後，嗰八個月，我講真，我好為我自己驕傲！人哋成日話張慧儀點，我係靠自己，所以有乜嘢叫做唔可以？我好感恩我個仔，俾我睇到原來我自己都唔知我自己有嘅咁嘅潛能、潛質喺裡面！」