張慧儀罕談悔婚改變一生　被拉丁舞王家暴流血經過：第一次上港聞

張慧儀近日接受鍾慧冰網台節目《冰姐的花樣人生》訪問，期間無所不談，除了講到與盧慶輝的一段情，她亦罕談當年被已訂婚「拉丁舞王」霍紹裘家暴及解除婚約的真相！



上集訪問中，張慧儀憶述拍攝《真情》期間，與盧慶輝並沒太多交集，完全冇感覺，更說：「有人話『盧慶輝都幾靚仔』、『你會唔會同佢拍拖？』，當時我話『靚仔咩』、『我一定唔會同佢拍拖』，千祈唔好咁講。唔知點解某年某月某日突然間，『叮』一聲就着咗。」張慧儀當時因身體不適入院，盧慶輝大獻殷勤照顧，於是她深受打動，不過兩人拍拖短短約1年就分手收場，張慧儀無奈稱是見到新聞才知自己「被分手」，明明前一晚二人才一同吃飯，翌日盧慶輝卻對傳媒表示已分手。張慧儀未有多談，只說：「太多嘢過咗去喇……只不過當時我仲好記得我係被分手嘅，對我嚟講個打擊係好大嘅。」

張慧儀近日接受鍾慧冰網台節目《冰姐的花樣人生》訪問，期間無所不談，除了講到與盧慶輝的一段情，她亦罕談當年被已訂婚「拉丁舞王」霍紹裘家暴及解除婚約的真相！（YouTube@冰姐的花樣人生）

拍《真情》後張慧儀因盧慶輝大獻殷勤而受打動，誰知有日突然「被分手」，對她打擊甚大。（劇照）

她的情路絕不順利，2003年曾宣布與「拉丁舞王」霍紹裘已訂婚，惟後來卻發生家暴事件，張慧儀在訪問中還原真相，直言這是改變她一生的事，「嗰時好鍾意跳拉丁舞，後生啦，激情啦，見到佢好識跳舞，一下就沉淪咗，亦都冇去睇清楚係咪適合自己，好快嘅時間就覺得好似要結婚喇，其實交往冇幾耐之後我就宣佈咗自己要結婚，但係當我做咗呢個行為之後，公布咗之後，好快就發覺對方唔係一個適合我嘅人。」

張慧儀坦言，自己決定與「拉丁舞王」霍紹裘結婚不久後，便已開始後悔，覺得對方不適合自己。（YouTube@冰姐的花樣人生）

她透露當時的婚紗、酒席全部都有贊助，因此不知道該如何公布取消婚約的消息，張慧儀說：「我唔想嫁俾佢，但我唔知點樣處理，因為通晒天。酒店日日都話『張小姐，呢個ballroom你幾時要呀？』食嗰啲嘢全部sponsor㗎喎，咁啱SARS，我就話因為疫情嘅關係所以hold一hold，後尾一路開始知道我唔會同佢一齊，我哋兩個人傾，我哋由討論到辯論，繼而動武。我記得嗰日佢一郁咗手，第二日我有一部電影開鏡拜神，我仲係女主角嚟！佢打我之後，我即刻撻咗落地下，感覺有啲嘢流咗出嚟，一定係血啦，流鼻血！跟住呢度（指住眼部）即刻腫咗、瘀咗，咁我第二日點算呢？我咁嘅狀態唔可以開工，如果冇一個理由突然間唔出現，我喺呢個圈就玩完㗎喇喎！你甩底吖嘛！跟住我把心一橫，呢個都係一個契機，我宣布我唔結婚喇，但係我冇諗過個後果，我報警，搞到好大件事，就係呢件事人生上咗第一次港聞版！我到而家都好記得港聞嗰張相，戴住口罩、戴住帽，戴住眼鏡，你仲見到依度（眼部）瘀瘀黑黑㗎，嗰剎那真係我唔知點講。」她坦言事件是她人生中一個很大很大的打擊，精神狀態瀕臨崩潰，一出門口見到別人交頭接耳，已覺得對方在討論自己，她覺得情況很糟，於是決定要放一個悠長假期，亦因此搬去北京，從小生意慢慢建立了自己的事業。

講到被前未婚夫霍紹裘家暴，張慧儀指當下流鼻血，眼部亦瘀瘀黑黑，她仍然清楚記得首次上港聞版的照片。（YouTube@冰姐的花樣人生）

鍾慧冰問到這些年來的感情狀況，張慧儀表示：「冇，如果有我就唔會單身。」她對於感情的態度是隨緣，不嚮往但亦不抗拒，「如果佢要嚟嘅時候我就會嚟，當然如果再有，我都會好享受拍拖嘅感覺，因為Hanson（養子）都大個，我都想拍拖，有人錫我，俾我做小公主，但係隨緣囉，有就最理想，冇嘅自己一個人都可以。」她又淡淡然指，人走到最後都是自己一個，即使有伴侶，對方可能都會比自己早走，到頭來也是自己一個人。此外，張慧儀相信與自己差不多年紀的伴侶，可能是本身離過婚，或是本身有自己家庭、孩子，事情會變得複雜，有機會變得更煩，與其如此，她寧願樂得清靜。