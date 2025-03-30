70歲趙雅芝唔識老亮相令人驚艷　呢位21歲港姐做下一個劉穎鏇？

慧妍雅集日前舉辦「慧妍雅集43週年慈善晚會2025」，歷屆香港小姐，朱玲玲、曹敏莉、向海嵐、王愛倫、陳法蓉、朱凱婷、趙雅芝、劉倩婷、翁嘉穗、周麗明、關淑芬、李潔瑩、陳茵媺、吳幸美、張名雅等都有出席是次活動。

「慧妍雅集43週年慈善晚會2025」，香港小姐。

「慧妍雅集43週年慈善晚會2025」，朱玲玲、王愛倫。

一眾優雅大方，明艷照人的港姐肯定是當晚的焦點所在，尤其是朱玲玲、曹敏莉、向海嵐、陳法蓉、趙雅芝等更是最受矚目。活動筵開約40𥱊，期間拍賣會更是反應熱烈，當中音樂人趙增熹捐出自己的錄音室監製的一張唱片，最後由翁嘉穗以4萬5千元投得，再送贈給丈夫，顯得兩夫妻感情深厚。

「慧妍雅集43週年慈善晚會2025」，港姐們真係keep等好好。

「慧妍雅集43週年慈善晚會2025」，翁家穗以4萬5千元投得，再送贈給丈夫。

「慧妍雅集43週年慈善晚會2025」，朱凱婷和機師老公林德勤，趙雅芝和老公黃錦燊。

「慧妍雅集43週年慈善晚會2025」，趙雅芝已經70歲仲保養得咁好。

另外，1973年港姐，趙雅芝亦與老公黃錦燊一同出席。趙雅芝與黃錦燊結婚逾40年，感情深厚令人稱羨，多年來經歷人生起伏，相互扶持，為圈中的模範夫妻。趙雅芝即使年過七十，外貌依然十分年輕，保養得宜且令人驚艷。從照片上看，實在看不出有一絲瑕疵。當然，她亦擁有難得一見的優雅氣質，完全不減當年風采，歲月彷彿在她身上停滯，可譽為「不老女神」。

「慧妍雅集43週年慈善晚會2025」，趙雅芝與黃錦燊結婚逾40年，感情深厚令人稱羨。

應屆港姐楊梓瑤。（IG@amina.yeung）

除了以上提及的港姐師姐，當晚的「新人」，就好似應屆港姐，倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤和王汛文，也相當值得一留意。她們4人清一色着起「閃令令」的晚裝，優雅而又不失年輕青春的感覺。不得不提的是，今年21歲，身高178cm的楊梓瑤站在4位當中尤其搶鏡。據之前的訪問，她懂得武術又想做「打女」。說不定，她會是「下一個劉穎鏇」？

應屆港姐，倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤和王汛文。（IG@amina.yeung）

楊梓瑤。（IG@amina.yeung）

楊梓瑤。（IG@amina.yeung）