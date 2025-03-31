虎媽港姐4歲女晒英普證書及獎盃　返2間幼稚園：付出就有收穫

前落選港姐李天縱於2018年與內地導演唐寅結婚，並誕下女兒Amber，自幼為培養囡囡成材出盡心力，一日返兩間幼稚園而被批評是「虎媽」、「怪獸家長」。近日李天縱開心分享努力有回報，4歲囡囡年紀細細連考幾張證書更有大獎盃。



李天縱是2011年落選港姐出身，之後加入TVB。（IG@lenali0310）

李天縱對囡囡Amber期望甚高，從小培養語文能力。（李天縱小紅書）

李天縱對囡囡Amber期望甚高，從小培養語文能力。（李天縱小紅書）

她為了女兒Amber，做好考小學的準備而學琵琶，更讓升K2的女兒一日返兩間幼稚園學習，上午到名校基督堂幼稚園（CCKG），下午則是香港創價幼稚園（Soka）。每天從元朗到九龍塘往來6次，囡囡洗漱、吃飯和換校服全在七人車內處理惹來網民批為「虎媽」。

李天縱買七人車請高學歷司機接送愛女。（小紅書照片）

李天縱透露自己菲傭姐姐的老公大學畢業讀工程師，會開大卡車。（小紅書照片）

近日李天縱大晒育兒「成果」，上載女兒在CCKG門外拿著證書的照片：「收到GESE新鮮證書一枚，很開心四歲收到GESE英語口語證書並且獲得了distinction的好成績。」又透露Amber的英文在家基本上是工人哥哥幫忙上課的：「所以工人哥哥知道考的這麼好的時候特別開心，考試內容很簡單，都是基本的，但要看臨場發揮反應的好不好。總之小朋友抓住每一個可以運動的機會，一定會越來越好。四歲只有一級可以考，如果要跳級一定要等五歲之後考二級和更高的級別。」並表示：「付出就有收穫」。

李天縱囡囡每日返2間幼稚園。（小紅書照片）

李天縱囡囡每日返2間幼稚園。（小紅書照片）

Amber一日要踩兩間幼稚園，李天縱公開她的每日時間表，下午的1小時45分鐘午飯時間會在車上午睡。（小紅書）

李天縱囡囡每日返2間幼稚園。（小紅書照片）

相隔一日再晒出女兒的普通話水平測試證書和朗誦比賽獎盃，在創價門外與校長老師合照：「收獲GAPSK普通話水平測試卓越一級，之前的比賽證書終於收到啦，一個朗誦冠軍 一個季軍，還有一個幼兒園中級普通話的卓越一級，校長和老師都很開心，一起跑出來合照鼓勵Amber。」

李天縱曬囡囡好成績。（小紅書照片）

李天縱曬囡囡好成績。（小紅書照片）

李天縱曬囡囡好成績。（小紅書照片）