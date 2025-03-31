爆肌男神私下低調探望病患女孩　送大米現金鼓勵令她重燃希望

圈中有不少明星善心滿滿，出錢又出力去幫助弱勢社群，就好像現年43歲的汪東城，因得知廣東河源有一名90後的女孩因疾病而導致臉部變形，曾多次想放棄生命，但沒想到汪東城主動私信且出現探望，為她加油打氣，令她重拾信心及希望，此舉獲不少網民激讚。

汪東城私下低調行善獲讚。（汪東城微博圖片）

據內地媒體報導指出，來自廣東河源的90後女孩因臉部骨質增生切了又生，連牙齦亦被切除，導致臉部變形，令她多次曾想放棄生命。然而，在人生最絕望的時候，她就收到來自汪東城的私信，當時他正在廣州工作，他在私信表示：「你明天下午在家吧？不會亂跑吧？哥去給你驚喜哦。」從他工作的地點坐了兩小時的車程到達女孩居住地方作探望，陪着女孩聊天並給她加油打氣，令她非常感動，有感大明星汪東城都不嫌棄自己，所以令她覺得自己是需要作出改變。

汪東城抽出時間去探望這名女孩。（微博圖片）

有網民爆料指汪東城帶了許多東西送給這名女孩。（微博圖片）

然而，有網民就爆料指出，其實這件事情是發生在2022年，他因為在網絡上看到這名女孩的狀況後，特意抽出時間赴河源作探望，還透露當時他還帶着大米、油、水果、現金等給這名女孩加油打氣，而這件事直到現在他都沒有主動提及，是這名女孩透過社交網站作分享後，事情才遭到曝光，汪東城低調行善的舉動感動許多網民，激讚這種公眾人物需要稱讚，是當之無愧的正能量偶像。