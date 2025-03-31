TVB收視｜《奪命提示》狂升緊迫《東張》　《中年3》138萬人收看

無綫公布上周（24日至30日）收視，根據 CSM 媒介研究及YOUBORA 收視資料數據顯示，翡翠台周一至周五黃金時段節目收視全面上升。

由文偉鴻監製、陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇演出劇集《奪命提示》第二周播出延續升勢，跨平台直播收視最高21.7點（140萬觀眾），升 0.3 點，成績令人滿意。（《奪命提示》截圖）

劉穎鏇25秒邪惡視覺無保留曬「最強Body」。（《奪命提示》截圖）

由文偉鴻監製、陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇演出劇集《奪命提示》第二周播出延續升勢，跨平台直播收視最高21.7點（140萬觀眾），升 0.3 點，成績令人滿意；資訊節目《東張西望》最高收視23.7 點（154萬觀眾），升0.7點，續踞上周收視榜首；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21點（136萬觀眾），升0.7點；外購劇《大奉打更人》最高收視16.3點（106萬觀眾），升0.5點；由羅家英、馮盈盈、關楓馨主持，介紹粵式飲茶文化節目《飲茶》上周首播，最高收視13.6 點（88萬觀眾），升0.5點。

資訊節目《東張西望》最高收視23.7 點（154萬觀眾），升0.7點，續踞上周收視榜首。（《東張西望》截圖）

周六晚《聲生不息．大灣區季》播出最後一集。特邀嘉賓郭富城壓軸登場，最高收視16.8 點（109萬觀眾）；周日晚播映《中年好聲音3》14強淘汰賽上半場，最高收視21.3點（138萬觀眾）；由阮兆祥、梅小惠、江欣燕主持《友乜唔講得》，昨晚嘉賓陶大宇論盡娛圈逸事，最高收視15.7點（102萬觀眾）。