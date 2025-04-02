楊丞琳專訪｜面對輿論不再強裝堅強　做最真實自己：學習放下完美

楊丞琳（Rainie）將於5月4日首次踏足亞博，舉行《LIKE A STAR世界巡迴演唱會-香港站》。早前她接受《香港01》專訪時，談到相隔七年再次來港開騷的感受，直言香港這個地方對她有著一種特別的情懷。楊丞琳亦希望透過演唱會讓歌迷可以見到她入行25年來不同階段的進步，並以自身經歷鼓勵大家拿起勇氣和毅力做自己想做的事情。而面對近年頻頻捲入輿論風波，楊丞琳慨嘆「其實都唔簡單」，但如今的她不會再強裝堅強，學習放下完美，做最自然、最真實的自己。



場地： The Ritz-Carlton

楊丞琳（Rainie）將於5月4日首次踏足亞博，舉行《LIKE A STAR世界巡迴演唱會-香港站》。（葉志明攝）

繼七年前的《青春住了誰》後，楊丞琳即將於5月在亞博舉行《LIKE A STAR世界巡迴演唱會-香港站》。楊丞琳稱今次是《青春住了誰》的進化版，包含五大主題：從她剛出道，到成為歌手、演員、舞者，以及舞台下真實的她，「『Like A Star』就好像回到我剛開始的時候，我想要成為一個Star，我覺得是因為有我所有的粉絲，我才有光芒，讓我成為一顆星星。我也想藉著這次演唱會跟大家說，其實你不用去想自己的地位、年齡，如果你能很認真、很集中地在自己的目標上，也能成為一顆星星。」

今次楊丞琳在舞台設計上亦花盡心思，有不少機關，而最令她開心的是，雖然巡唱由2020年開始，當時是為紀念她出道20周年，中間曾暫停，轉眼現在已經是25周年，但演唱會的概念、舞台及內容放在現在都不會覺得很舊，感覺還是很新，會把原汁原味的舞台帶來香港。

楊丞琳今次在舞台設計上花盡心思，有不少機關。（IG@rainie77）

楊丞琳把原汁原味的舞台帶來香港。（IG@rainie77）

對香港有特別情懷

楊丞琳雖然是台灣藝人，但在港人心中卻有著特殊的位置，無論是她演的劇集、她唱的歌曲，都是不少香港80、90，甚至00後的集體回憶。對於今次個唱，楊丞琳坦言心情超級期待，因為已經很久沒有與香港歌迷見面，而且這次在亞博這個新的場地，對她而言也是一個新衝擊。

楊丞琳直言每次來到香港，感覺都很親切，因為她17歲就來香港拍電影，而且很多時候的專輯宣傳、演唱會等活動也必定會來香港，加上她在香港有很多朋友，本身又是廣東人識聽廣東話，所以對這個地方有一種特別的情懷。而為表誠意，楊丞琳每次來港開演唱會上都會準備一首以上的廣東歌，今次也不例外，預告一定會為粉絲帶來驚喜，是她完全沒唱過的。但由於生活圈子除了媽媽會講廣東話外，都是講國語，楊丞琳直言要練廣東歌不容易，提早兩個月已經開始練習，睡覺、洗澡都在聽。

楊丞琳很喜歡香港的美食，例如炒辣蟹，瀨尿蝦及甜品等，但開騷前為了養聲和保持身段就只能忍口。（葉志明攝）

楊丞琳笑言身邊只有媽媽可跟她練習廣東話。（IG@rainie77）

做自己喜歡的事

事實為了是此巡迴，楊丞琳可謂豁出去，除了試過踩空跌下台，又跳到手臂關節、腰關節發炎。就連老公李榮浩都曾擔心在微博表示：「為了這次的演唱會，有幾度我覺得她已經瘋了。」楊丞琳笑指之前受傷是因為那時候巡唱剛開始，對舞台不熟悉，現在已經沒問題，而且很享受，因為可以做自己喜歡的事情。

楊丞琳和老公李榮浩兩口子愛得甜蜜。（IG@rainie77）

楊丞琳為了是次演唱會非常賣命，還曾跌下台，令老公李榮浩十分擔心。（微博@李榮浩截圖）

而今次演唱會與之前不同的是加入不少跳舞元素，楊丞琳自言以往唱情歌為主，很多人以為她不會跳舞，其實她很小已經學跳舞，但她學的是傳統舞、當代舞及芭蕾舞，而不是現在演唱會上的街舞類型，所以最初跳的時候是有點不習慣，然後她花了很多時間去練習，加上經過5年巡迴，感受到自己的進步，現在跳得好開心。

楊丞琳解釋是因為當時巡唱剛開始，對舞台還未很熟悉，才會出現問題。（葉志明攝）

跳舞表情被批

對於跳舞時的表情遭網民狠批，甚至以猙獰形容？楊丞琳大方回應，稱觀眾不習慣看她跳舞是理解的，但她覺得大家應該要更加鼓勵一個很想把事情做好的人，「因為很多人想做很多事情，就是缺乏勇氣和毅力，但我有，我想告訴大家只要你願意拿出自己的勇氣和毅力，就一定能做到。（你是不是愈被人看衰，就愈要去證明給人看的人？）我二十幾歲的時候會這樣想，但現在我覺得做任何事情，自己開心最重要，我不需要看其他人如何評價我。」

楊丞琳今次個唱中加入不少跳舞元素。（IG@rainie77）

但跳舞時的表情卻多次被批。（IG@rainie77）

爆好姊妹阿Sa唱K喜好

今次楊丞琳希望把所有時間留給自己和粉絲，所以不設嘉賓環節，但講到她的香港朋友，大家第一時間就會想到阿Sa蔡卓妍，兩人感情好到之前楊丞琳來港，雖然阿Sa要工作，但都抽出一小時一齊吃個下午茶。楊丞琳指二人關係真的很Close，每次碰面就會瘋狂「Girls Talk」聊心事，會否考慮出一首合唱歌？楊丞琳笑言指KTV時就有合唱過，還大爆好姊妹K房喜好：「她（Sa）唱得比我多，我更喜歡在KTV吃東西。她很喜歡唱很High、很開心的歌，我一般就唱些很Sad的歌，我們兩個是很相反。」

楊丞琳和阿Sa非常老友。（IG@choisaaaa）

問到有什麼香港歌手想合作，自稱是行動派的楊丞琳，之前就曾親自DM向她很欣賞的林家謙邀歌：「我之前是完全不是認識他，自己到社交平台私訊他，他最初都有嚇一跳，後來看到我有認證，我就跟他說我是楊丞琳，我很喜歡你的歌，你可不可以給我聽你有什麼Demo，我有一張新專輯，希望有一首你寫的歌，他很快就回覆我。」最後就撮合一首《我不認識你》。

楊丞琳自言遇到欣賞的歌手，她是行動派。（葉志明攝）

入行25年理性變感性 學習放下完美

楊丞琳2000年加入女團4 in Love出道，轉眼間今年已入行25年，昔日的「可愛教主」如今已成為「全能天后」，期間經歷多次轉型，問到可曾遇過「瓶頸位」？楊丞琳自言沒有，皆因她是一個喜歡跳出舒適圈的人，喜歡不同的嘗試，覺得很好玩、很開心，縱使遇到挫折都會正面面對，「以前環境和現在不同，我出道時年紀很小，沒有栽培，要自己去學，從而累積經驗，會比較辛苦，現在的藝人很幸福，有很多人教，很多例子，我們那時就要笨笨的、慢慢地學，但就是大家看著我成長。」

楊丞琳（左2）於2000年以4 in Love組合出道。（MV截圖）

楊丞琳說感覺現在的自己比以前感性很多。（葉志明攝）

而這些年楊丞琳自覺最大改變是，以前她是一個完全很理智的人，但現在變得比較感性，小小事情就很容易被觸動落淚。「還有我以前希望自己是一個很完美的人，但現在覺得完美是不可能的，而要放下完美也是一件不簡單的事，所以我正在學習如何放下完美，去做最自然的自己。」

不再強裝堅強 邊走邊學

談及近年頻頻捲入是非風波，如何去調解自己心態？楊丞琳坦言「其實都唔簡單」：「我也不想好像表現得很堅強，我覺得自己和以前真的很不一樣。以前覺得作為藝人，要隨時表現得很積極樂觀或堅強的形象，但慢慢長大，我都是一個正常人，我都希望能夠有正常的情緒，也希望懂我、明白我的粉絲感受到真實的我。 」

楊丞琳表示正學習放下完美，去做最自然的自己。（葉志明攝）

楊丞琳去年正式踏入40歲，她說有句話叫「四十而不惑」，以前覺得到了40歲是很大的大人，很成熟、什麼都懂、什麼都明白，但現在她還是有很多問號，會邊走邊學，「以前我是會為自己定下目標的人，但早兩年全球都變得很不一樣，所以心態都改變了很多。」

楊丞琳整個感覺依然充滿少女感，一點都不像40歲。（葉志明攝）

渴望演戲

而除了歌曲外，楊丞琳主演的劇集如：《惡魔在身邊》、《換換愛》、《不良笑花》、《海派甜心》及《醉後決定愛上你》都是陪著不少港人成長，但自2018年後，楊丞琳就沒有新作推出，她自言最喜歡其實是演戲，但演戲也是最難可以控制的：「因為做專輯我可以自己安排所有時間，而演戲是一個團隊的活動，所以需要很多方面的配合，和很多很多的緣分。」對於不少粉絲甚至觀眾想再看她拍劇，楊丞琳直言她自己更加想演戲，而這幾年也的確收到過一些劇本，可惜因時間上配合不到而錯過了，所以就要等這個緣分，「我現在都沒甚麼限制，醜、爛面都可以，演員是要接受所有。」