張新悅獲環境管理碩士重家人飲食　車婉婉陪子讀書親解粒粒皆辛苦

早前舉行的「全城有機日2025」活動，大會特別邀請了兩位張新悅及車婉婉，一齊宣揚有機生活及可持續發展理念，而分別育有四位及一子的媽媽張新悅及車婉婉，更同大家分享親子育兒經驗。

分別育有四位及一子的媽媽張新悅及車婉婉，同大家分享親子育兒經驗。（大會提供）

作為職業媽媽，車婉婉表示工作經常忙到冇時間透氣，但正正因為忙，令她更加著重一家人的飲食健康︰「日常生活盡可能選用有機同天然食材，為自己同屋企人補充足夠營養同活力。我好想同大家分享點樣用最簡單嘅方法將有機習慣融入生活，令小朋友由細就學識健康生活同愛護環境。」她又指最近兒子考試要背默《憫農詩》，母子一起細談農夫工作︰「他問：『媽咪，什麼叫粒粒皆辛苦？』我向他解釋，農夫日曬雨淋去種米，不要浪費碗裏每一粒米飯，就用這個機會將環保意識灌輸給他。」

車婉婉表示工作經常忙到冇時間透氣，但正正因為忙，令她更加著重一家人的飲食健康。（大會提供）

而育有四位女兒的媽媽張新悅則表示︰「我自己多年來都好支持有機生活，因為我相信讓小朋友接觸大自然，從生活細節出發培養佢哋嘅環保意識係非常重要。多點帶佢哋親近大自然，例如親身接觸天然食材, 選購有機產品, 從細培養惜物減廢的生活習慣。」

張新悅相信讓小朋友接觸大自然，從生活細節出發培養保護環保意識是非常重要。（大會提供）

張新悅早已修讀了環境管理碩士學位，當年論文主題已經想寫有機食品，身為四位女兒的媽媽，新悅自有一套灌輸有機概念的心得︰「要建立正確的人生理念，需要從細到大去打好基礎，我會讓小朋友懂得去挑選一些好東西，從而學會珍惜，吃飯時我不會讓小朋友看着iPad 或電視，一定要望住碗飯、望住條菜，要她們感受農夫對飯菜下了幾多心機，當成長時學會尊重，長大後自然懂得尊重別人。」