前TVB小生泰國學廚第一名畢業獲獎學金　上台領獎開心舉V意外凸腩

緬甸早前發生地震，泰國多區有明顯震感，身處泰國曼谷的陳鍵鋒（Sammul）亦有在IG曬出自拍照報平安：「多謝大家關心，報個平安。」其實陳鍵鋒是去年到泰國曼谷學廚藝，讀巴黎藍帶廚藝學校（Le Cordon Bleu Culinary School），日前學校舉行畢業禮，陳鍵鋒更以第一名的成績順利畢業，可喜可賀！

陳鍵鋒去年到泰國曼谷學廚藝。（IG@lecordonbleudusit）

到泰國曼谷學廚。（IG@lecordonbleudusit）

好受女同學歡迎！（IG@lecordonbleudusit）

學廚。（IG@sammul.chankinfung）

跟隨名師上了接近100小時的專業烹飪課程。（IG@sammul.chankinfung）

陳鍵鋒報平安。（IG截圖）

陳鍵鋒以第一名的成績順利畢業。（IG截圖）

可喜可賀！（IG截圖）

1895年創立於巴黎的藍帶國際學院（Le Cordon Bleu Culinary School）被認為是世界上最著名的法國廚藝和甜點學校，陳鍵鋒去年到曼谷入讀，日前終於畢業，該校分享了畢業禮的照片及短片，可見陳鍵鋒與一班同學仔打成一片，又開心合照，以第一名成績畢業的他更獲15,000泰銖（約3,425港元）獎學金！片中所見，陳鍵鋒上台領獎時一路小跑，又開心舉V，難掩興奮！

陳鍵鋒與一班同學仔打成一片。（IG截圖）

又開心合照。（IG截圖）

順利畢業。（IG截圖）

一路小跑。（IG截圖）

上台領獎。（IG截圖）

獲15,000泰銖（約3,425港元）獎學金！（IG截圖）

勁！（IG截圖）

畢業禮。（IG截圖）

現年46歲的陳鍵鋒當年因外形青靚白淨，形象正面，不但成為TVB「奧運六星」之一，更與林峯、吳卓羲、黃宗澤、馬國明被封為「五大小生」，但他自2010年約滿TVB後就轉戰內地發展，曾參演《美人心計》、《亂世佳人》、《封神英雄榜》等大熱劇集，憑溫文爾雅的形象深受觀眾喜愛，但在2018年發現有腦血管遺傳病，令他萌生淡出娛樂圈的念頭，更報讀為期4年的美國芝加哥遙距神學學士課程，決心致力傳教。陳鍵鋒擁有獨木舟、聾人手語、幼兒護理、潛水牌等幾十個技能等級證書，相當犀利！

陳鍵鋒（Sammul）當年青靚白淨。（影片截圖）

陳鍵鋒在電視劇《學警雄心》的造型也是帶有一股男神的氣質。(《學警雄心》劇照)

陳鍵鋒因在古裝劇《美人心計》中飾演男主角劉恆而為內地觀眾熟識，他更被封為「古裝美男」。（影片截圖）

陳鍵鋒近年已經暫停演藝工作，一直深居簡出，甚少公開露面。（影片截圖）

變身大廚。（IG截圖）

近年發福不少。（IG圖片）