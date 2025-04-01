單親媽手持多個物業兒子結婚送樓　75歲生日三代同堂慶祝人品極好

3月30日是薛家燕（家燕姐）的75歲生日，昨日（31日）她在社交平台分享三代同堂慶祝相片，除了大女石祐珊、二子石耀庭和孻女石耀珠之外，還有新抱Zoe和下月便滿4歲的孫仔Julian一齊慶祝。

薛家燕75歲生日，三代同堂慶祝。（ig@kayinsit）

家燕媽媽生日快樂！（ig@kayinsit）

家燕姐獲乖孫錫了面珠一啖，笑到見牙唔見眼，並寫道：「哈哈，想不到我的十八歲生日🎂✨ 家人一早預約了餐廳一起慶祝，真是非常開心🥳 非常感恩的一天！也祝大家今天諸事順遂、幸福平安❤️」。新抱則代Julian留言向嫲嫲說聲「生日快樂」，表示開心一家人過了一個難忘的家庭旅行。

有孫仔錫錫。（ig@kayinsit）

有孫仔錫錫。（ig@withlovefromzoe）

另外，有網民在小紅書分享在內地商場偶遇薛家燕與友人行街的片段，當時家燕姐全身上下都是鮮紫色，極為搶鏡，她坐扶手電梯時抬頭一望發現有人偷影，不但沒有不滿，還展露招牌的燦爛笑容，EQ極高。發文者表示：「是的，但是我第一反應是怕她介意，所以她看我的時候我就收起手機了！」另一位網民分享在同一天巧遇家燕姐排隊購物，獲網民大讚守秩序排隊，真實人品極好。

家燕姐喺內地商場被偶遇。（小紅書截圖）

被偷影都笑晒口。（小紅書截圖）

守秩序排隊，真實人品極好。（小紅書截圖）

薛家燕1984年嫁給於美國經營飲食業的石保慶，並育有三子女，直至1995年因石保慶有外遇而離婚，薛家燕母兼父職養大三名子女。薛家燕曾在節目上透露，離婚後為養家曾四出「搲撈」，涉獵行業包括地產、保險及婦女資訊節目主持，可惜沒有一次成功，家燕姐說：「我試過想做地產，一入到去啲人以為我嚟 買樓，成堆人湧嚟介紹樓畀我。又試過想做保險…啲人唔信呀，但你請佢出嚟要飲茶食飯架嘛，變咗越使越多錢，但都簽唔到一張單。」

薛家燕憑「好姨」一角由谷底反彈。（電視截圖）

《皆大歡喜》係另一經典。（電視截圖）

直至無綫高層曾勵珍邀請復出接拍處境劇《真情》，「好姨」一角便成為薛家燕人生轉捩點，人氣急升，名成利就。這些年來，家燕姐吸金力驚人，加上投資有道，傳她至今擁有最少9個物業，身家估計逾億。2018年兒子石耀庭結婚時，家燕姐豪擲4,000萬娶新抱外，並將自住相鄰單位給兒子一家三口居住，方便照應。最近有報道指家燕姐放售西半山豪宅，叫價近千萬，至今吸金力仍相當驚人！

傳家燕姐豪擲4000萬娶新抱。（ig圖片）