雲浩影黃淑蔓等校園騷化身激勵師　籲同學勿鑽牛角尖學識放下壓力

雲浩影（Cloud）、黃淑蔓、麗英及樂隊ROVER早前分別到訪書院及中學，出席第二季《電笠：人人和音 SCHOOL TOUR》，同場還有香港籃球運動員李琪及香港交互繩代表TaiTsz，六個單位齊齊化身「激勵師」為同學們減減壓。

雲浩影出席校園騷鼓勵同學仔。（大會提供）

雲浩影籲同學勿鑽牛角尖。（大會提供）

雲浩影與黃淑蔓獻唱時，亦不忘走到台下與學生近距離接觸，除了握手、派心等指定動作，又與學生們自拍，場面熱鬧。被網民譽為新一代女神的雲浩影，甜美笑容𣊬間融解學業壓力，直言年輕時個性比較執着的她，完全明白想太多的煩惱，寄語同學們要意識到自己鑽牛角尖：「當你知道自己喺牛角尖嗰陣，就會成功慢慢走出嚟，少少執着係OK嘅，唔好太執着啦。」

深受同學仔歡迎。（大會提供）

同場還有黃淑蔓。（大會提供）

黃淑蔓邀請學生合唱《差一點我們會飛》，台上台下打成一片。對於追夢的過程，五歲已立志做歌手的她，對自己的目標非常明確，唯一的阻礙是時間：「當你追夢嘅時間愈長，你嘅熱誠同初衷，可能會慢慢被時間沖淡咗，最緊要係勿忘初心。當你攰嗰陣就take a break，諗一諗自己開始追夢嗰陣個初心係乜嘢。」

黃淑蔓向同學仔分享追夢心得。（大會提供）

黃淑蔓邀請同學合唱《差一點我們會飛》。（大會提供）

大合照。（大會提供）

麗英獻唱《解咒說明書》為學生解除「壓力咒」，她說：「希望大家都可以放低嗰啲好有壓力、好困擾嘅嘢，例如唔合格嗰啲啦。」問到如何面對失敗，麗英自爆最深刻是由YouTuber轉型做歌手的經歷：「去咗個新嘅地方，見到好多好出色嘅前輩，會意識到自己嘅不足，面對失敗嗰陣就會好沮喪。有兩樣嘢我會經常提醒自己，就係一定要有耐性同堅持。見到自己不足，就畀時間慢慢改善，而家做唔到唔代表之後做唔到。」她又表示在音樂路上仍然是初哥，也會有感到挫敗的時候：「我會話由自己聽，要有決心繼續向前，唔會畀咁簡單嘅挫折打低自己！最緊要有面對失敗嘅勇氣。」

麗英叫同學仔要學識放下壓力。（大會提供）

麗英以個人經歷向同學仔分享，最緊要有面對失敗嘅勇氣。（大會提供）

樂隊ROVER認為朋輩間互相支持很重要，成員Kim分享他們建立默契的方式：「除咗夾Band外，多啲食飯、多啲一齊做唔同嘅嘢，我哋又會傾電話，互相分享心事。」身旁的成員Jason即笑謂：「你講到有啲曖昧咁。」Kim不諱言成員之間的關係好親密，又搞笑於鏡頭前互講「我愛你」。

樂隊ROVER認為朋輩間互相支持很重要。（大會提供）