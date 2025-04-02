奇情谷｜李龍基爆與未婚妻性生活一周十幾次　做一動作證有心有力

現年74歲李龍基的37歲未婚妻王青霞 (Chris) 去年被控逾期居留、使用虛假文書及違反逗留期間接受工作等共7罪，被裁定5項罪成，合共判監25個月，將於今年7月7日出獄。李龍基表示會履行承諾等Chris出獄便結婚，表白對未婚妻的愛意以及一顆不變心。李龍基昨日為TVB Plus《奇情谷》節目擔任嘉賓進行錄影，他帶了410封情信上節目，表示想念王青霞全靠書信來維繫感情，他更激罕爆兩人的性生活。

李龍基大曬四百多封由未婚妻王青霞寫的信件。（葉志明攝）

李龍基大曬四百多封由未婚妻王青霞寫的信件。（葉志明攝）

李龍基任節目嘉賓（葉志明攝）

李龍基表示不介意被指與王青霞爺孫戀，他與王青霞年齡差距大，兩人開始拍拖時曾被女方家人反對，但後來因覺得阻止不到他們，便默許他們拍拖。李龍基不怕被封「提款基」，甚至表示：「好開心，提款機肯定好多錢啦！」他自言不清楚自己有什麼吸引到王青霞，認為兩個人是來得到就夾得到。當主持火火追問李龍基在性生活上，如何滿足比他年輕37年的王青霞，主持吳若希便說：「都真係需要體力。」李龍基即場做深蹲，且自豪地表示：「我可以做30下，每次30下。」火火問道：「我指同老婆嗰陣時喎？」李龍基即笑指：「唔係，同老婆點可以就咁企喺度啫？」

李龍基即場做深蹲。(節目截圖)

李龍基即場做深蹲。(節目截圖)

而問到李龍基如何保養身體以滿足王青霞，他說：「老實講，男人到咁上下都真係要少少保養。唔係話必須食補身既保健藥物，而係飲食上要有節制。我幾自滿嘅，因為我生活幾正常，同埋keep住運動。」他又指自己會操得更Fit，為王青霞出獄後「送大禮」。李龍基被網民問到一周會與王青霞行房幾多次，他大方回應表示：「冇乜定嘅，一個禮拜譬如十幾次……講笑……正常啦正常啦。」火火追問：「一個星期有冇兩次呀？」李龍基說：「有時唔止，認真，可能身體健康啦！」