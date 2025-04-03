中年好聲音3｜王鄭浚仁力撐支嚳儀冇影響表現　發文疑似已淘汰

TVB歌唱真人騷《中年好聲音3》日前（30日）播出「中1、2生助力賽」，但就因為一事而惹起熱議，有指來自馬來西亞的王鄭浚仁在支嚳儀的幫助下，只得85分，而不少王鄭浚仁的粉絲就認為是支嚳儀的表現不佳而令偶像分數受影響。

王鄭浚仁與支嚳儀演繹《我是不是你最疼愛的人》獲得85分。

當日一集，王鄭浚仁與支嚳儀合唱《我是不是你最疼愛的人》，但只獲得85分，因此不少王鄭浚仁的粉絲就覺得是支嚳儀影響了其偶像的分數。王鄭浚仁的粉絲近日在社交平台發表意見，事隔數天後王鄭浚仁亦在社交平台為支嚳儀發聲：「看了所有網路上的留言，真的特別感受到大家對我的關愛我真心很感。恩，但幫唱者其實來幫唱比我們參賽者壓力更大，她也希望盡她所能幫我做到最好。」

王鄭浚仁與支嚳儀合唱《我是不是你最疼愛的人》，但只獲得85分，因此不少王鄭浚仁的粉絲就覺得是支嚳儀影響了其偶像的分數。(ig@raxteh)

王鄭浚仁表示一開始支嚳儀是為了他學《天下有情人》這首歌，但最後因為版權的問題而臨時改了歌曲：「我當時因為不想麻煩任何人所以就決定採納她的選曲，Venus學姊和Rita老師其實都有很用心想要把整件事做得最完善，但畢竟這編曲確實要在key的互相遷就最後效果不理想其實大家都不想要的。」王鄭浚仁更呼籲粉絲要理智及停止在網路上攻擊任何人，停止網路霸凌。

王鄭浚仁更呼籲粉絲要理智及停止在網路上攻擊任何人，停止網路霸凌。(ig@raxteh)

之後王鄭浚仁在社交平台再發文：「終於可以回去嗅聞馬來西亞的味道幾天了。」當中他更標註了byehongkong，這一句亦令到不少粉絲擔心他已被淘汰。他及後亦發長文細說參加《中年好聲音3》的感受：「不知不覺參加中年好聲音3已經8個多月了，2024年的8月份我們新馬區20強誕生與Sean師兄在同一個地方大合照準備第一次出發去香港，2025年的今天只剩下我一個人孤軍作戰。」

王鄭浚仁在社交平台再發文更標註了byehongkong，這一句亦令到不少粉絲擔心他已被淘汰。(ig@raxteh)

不少粉絲都紛紛留言鼓勵他：「Rax，雖然現在只剩下你一個代表新馬區繼續作戰！但正如你所講：關關難過關關過！我們有信心你一定可以做得到！」、「現階段只希望你好好保重，因為我知道係比賽裡面所有既參賽者當中，你條路係最難行既！」