33歲「性感女神」再出發　慘被標籤「胸大冇腦」：老咗又會俾人話

33歲的沙律張沛樂（Charlotte）曾是網民熱議的「性感女神」之一，早年憑藉出眾的身材和爽朗的性格贏得不少追捧。她在參加ViuTV《美選D.n.A》時可說是人氣巔峰，當時的討論度極高。然而近年來，她先後與林耀聲及ERROR成員吳保錡交往，但最終都以分手告終。雖然她的身材依然亮眼，但由於她不再頻繁「派福利」，近年人氣已大幅下滑。

沙律與林耀聲在2019年分手。（IG@charlottecheung107）

沙律張沛樂同保錡在2020年開始拍拖，2022年分手。（IG＠charlottecheung107）

沙律張沛樂早年有新男朋友，在IG大方放閃。（IG@charlottecheung107）

沉寂了超過一年時間，沙律張沛樂在最近又開始更新個人社交平台Instagram。不過內容就一個以往性感路線改以分享一些與朋友前TVB藝人謝珊珊一起拍攝的短片。她們兩人更創立一個社交帳號「soul creative hk」，專講「中女」心事、感情事、金錢觀等。

沙律張沛樂全盛期真係好掂。（IG@charlottecheung107）

在最新一條片中，沙律張沛樂和藝人謝珊珊談起被社會標籤一事。沙律張沛樂被問到被人標籤得最多的是什麼，她直言：「好明顯啦！」她表示：「做唔到自己想做嘅嘢，始終只係一個臭皮囊，呢個身體會老，唔通老咗又會俾人話：『殘晒！』咁樣。」意指，靠身材賣性感不可能做成世。

沙律張沛樂（Charlotte）與謝珊珊拍片，內容都幾有趣。（IG@charlottecheung107）

謝珊珊又言大家經常都會覺得她看上去很聰明，即是很有機心，沙律張沛樂就道：「我就調返轉，啲人成日都覺得我好蠢。」常言道：「每個女神都有麻甩一面」沙律張沛樂在片中也分享自己的「麻甩習慣」，她說：「好麻甩嘅嘢，着孖煙通，哈哈哈！咪就係一條短褲，最多前面有個窿，多數啲孖煙通都係深藍色同埋有格仔。」

沙律張沛樂（Charlotte）分享自己麻甩一面。（IG@charlottecheung107）

沙律張沛樂接受《香港01》訪問，透露過去一年的生活。「消失咗一段時間，因為都把集中力都放回自己身上，去休息，沉澱一下過去做過嘅事，整理一下思緒和自己的生活狀態。始終在香港地生活有香港人的考驗和限制的思想要慢慢再打破。」

她也提及一些拍短片的經驗：「世界轉變中，而自己都希望透過改變自己和成長，有緣與珊珊自同道合，有相同的理念想透過平台和短視頻，分享多一點有趣有啟發性的的內容，同時都為了令我們和觀眾進步，打開更多的可能性，體驗遊戲人間。所以有興趣一起玩的朋友們都可以一起玩，作為在香港的一份子想幫忙令香港的自媒體和科技層面可以有大量提升，令人們集體同化改變！內容是我和珊珊平常聊天認為可以拍出來而去安排出來的，內容其實都無限的，因為都隨心想可能想到，做到，而演變出來，而剪接由珊珊主力去剪，她具有豐富的創造力和執行力！她十分出色在這方面。」

沙律張沛樂（Charlotte）與謝珊珊拍片。（IG@charlottecheung107）

沙律張沛樂（Charlotte）與謝珊珊拍片。（IG@charlottecheung107）

沙律張沛樂（Charlotte）與謝珊珊拍片。（IG@charlottecheung107）

沙律張沛樂（Charlotte）與謝珊珊拍片。（IG@charlottecheung107）

沙律張沛樂帶10套泳衣到泰國拍攝節目。（IG@charlottecheung107）

以往沙律張沛樂都不介意性感出鏡。(IG@charlottecheung107)

之前真係好似瘦好多。（IG圖片/@charlottecheung107）

沙律張沛樂（IG@charlottecheung107）

張沛樂憑玲瓏浮突的好身材闖出名堂。（IG@charlottecheung107）

沙律張沛樂。（IG@charlottecheung107）

藝人張沛樂。（IG@charlottecheung107）