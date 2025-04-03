陳思齊擺攤賣雞腳獲大力支持感動到眼濕濕　曾陷人生低谷重新出發

有TVB「御用丫鬟」之稱的陳思齊（前名陳凱怡）曾在2000年參選港姐，當時被外界封為「翻版朱玲玲」，雖然最後大熱倒灶，但仍獲TVB簽約成為旗下藝人，多年來演過不少「妹仔」角色，其後她一度過檔港視，但現時已淡出娛樂圈多年。不過闊別幕前多年的陳思齊，去年突然宣布復出，並透露已移居內地，近日更拍片自爆決定轉行擺攤賣雞腳，誓言要做「雞腳皇后」！消息一出即引來外界關注，不少網民都大讚她能夠放下身段，紛紛留言表示支持，而陳思齊日前亦有特別拍片感謝大家，期間更一度眼濕濕！

陳思齊有TVB「御用丫鬟」之稱。（影片截圖）

已淡出娛樂圈多年。（IG圖片）

去年突然宣布復出，並透露已移居內地。（影片截圖）

已移居內地的陳思齊重啟演藝工作。（影片截圖）

去年1月中陳思齊驚喜現身古天樂內地粉絲見面會，擔任大會司儀。（影片截圖）

談及北上發展的原因。（影片截圖）

積極復出。（影片截圖）

誓言要做「雞腳皇后」！（影片截圖）

陳思齊早前拍片大談女演員的辛酸，直言有「年齡焦慮」，表示自己年紀漸大，沒有適合的角色：「面對工作嘅瓶頸，又成30歲嫁唔去，所以我就決定離開咗娛樂圈，諗住試吓其他發展囉。」但她就坦言當初想得太簡單，社會卻太殘酷：「香港小姐嘅頭銜同演戲嘅經驗，都冇辦法令我搵到一份好嘅工作」，所以她決定擺攤，並加入蔡淇俊的團隊，成為「擺攤大軍」的一員，更揚言要做「雞腳皇后」：「總之我要絕地反彈！」

直言有年齡焦慮。（影片截圖）

又擔心被裁員。（影片截圖）

好快就被人嫌年紀大。（影片截圖）

好似冇乜角色啱，最後無奈退出幕前。（影片截圖）

諗得太簡單。（影片截圖）

社會太殘酷。（影片截圖）

香港小姐的頭銜同演戲的經驗無助搵工。（影片截圖）

香港小姐的頭銜同演戲的經驗無助搵工。（影片截圖）

所以她決定轉行擺攤。（影片截圖）

雖然陳思齊自嘲「過氣藝人」，但仍獲不少網民支持，令她大受感動：「做演員一直不慍不火，以為人生到了低谷，沒想到因為再就業得到這麼多關注，真是很感動，謝謝大家對我的支持，我會繼續努力的！」陳思齊自言曾視演員為終身職業，演到80歲，但因去到瓶頸所以退出演藝圈，不過如今重新出發轉行擺攤，獲得大家支持：「冇諗過我真係適應咗咁耐，而家重新再企返出嚟擺攤賣雞腳，大家係咁支持我，真係好感動呀，多謝大家，真係多謝你哋！」

絕地反彈！（影片截圖）

自嘲過氣藝人。（影片截圖）

受到外界關注。（影片截圖）

好感動。（影片截圖）

努力擺攤。（影片截圖）

直播帶貨。（影片截圖）

貼地。（影片截圖）

重新出發。（影片截圖）

加油！（影片截圖）

眼濕濕。（影片截圖）

感動。（影片截圖）