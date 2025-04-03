鄧小巧跟老公「白先生」操Plank健身　開騷預告將打側手翻

歌手鄧小巧將於今個星期六及星期日（4月5日及4月6日）於旺角麥花臣場館舉行兩場個人專場音樂會 《I'm here Live 2025》，繼《神愛世人》後，日前推出又一治癒作品《其實痛是你的想像》。

歌手鄧小巧將於今個星期六及星期日（4月5日及4月6日）於旺角麥花臣場館舉行兩場個人專場音樂會 《I'm here Live 2025》。

一如以往，歌詞由小巧親自主理，以「人」的角度詮釋「痛」，她說：「我碌IG嘅時候，見到一個心靈Post，話人生入面其實百份之九十九嘅痛都係來自你嘅價值觀，然後你身體嘅痛先至係真正無可避免嘅痛。我個verse嘅來源就係南宋一個僧人慧開禪師，佢寫嘅一首『春有百花秋有月 夏有涼風冬有雪 若無閒事掛心頭 便是人間好時節』嘅詩，我覺得人活得越耐，越過得平平安安、冇咩特別嘢發生、人生冇乜起伏，就係一個好值得感恩嘅事情。」樂曲方面，編曲請來黃兆銘，作曲、監製則由曾經合作過《不藥而癒》的Bert負責，以旋律安撫受傷的靈魂。

歌詞由小巧親自主理，以「人」的角度詮釋「痛」。

即將開騷，小巧表示已密鑼緊鼓籌備，但心情平靜，她坦言：「而家應該係去到on show嗰刻先識得緊張，努力準備中。」她又笑言：「努力打關斗，努力瞓覺，努力去令自己嘅狀態最好。」至於體能，小巧指未有跟身為健身教練的老公白先生健身，「但係我就成日同白先生去行山，做啲Cardio。有時佢喺屋企會train我，同埋督促我每日做10分鐘嘅plank。」六年沒有開騷，問到小巧有否預備驚喜給歌迷，她立即「自爆」：「我都唔知大家覺得嘅驚喜係乜嘢，側手翻？講咗仲算唔算係驚喜？哈哈。」