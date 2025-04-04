魯振順爆被《中年》搶走工作 曾志偉以的士與Uber競爭作回應

TVB新節目《聲秀》昨日（3日）舉行香港招募活動，呼籲一班16-30歲有心追夢的青年參加。對於上月底魯振順在TVB的會議中勇於表達自己意見，指自己工作量減少，以及被《中年好聲音》的歌手奪去登台的機會，展開「大控訴」，曾志偉亦於今次活動訪問中回應事件。

TVB新節目《聲秀》今日（3日）舉行香港招募活動。（葉志明 攝）

總經理曾志偉接受傳媒訪問時表示其實整個行業都不景氣，不止是藝人的工作少，而是整個行業都少了工作，TVB仍有一定份量工作已經很好了：「其他依家電影界開戲少到嚇死你，好多人都同我講TVB有冇嘢做，我哋電影就嚟轉行，我已經揸咗好耐的士，揸Uber。」而TVB的工作可以幫助到業內有限的人數，但要幫忙全部人就真的不太可能。

總經理曾志偉接受傳媒訪問時表示其實整個行業都不景氣，不止是藝人的工作少，而是整個行業都少了工作。（葉志明 攝）

曾志偉亦提到TVB現在承擔了業內80%的工作，而他自己作為一個藝人，亦很想照顧業內的人士：「更加係同我同年齡嘅同行，但係要面對現實，係必然有人有所得，有人有所失！」而被問到魯振順指被《中年好聲音》的歌手奪去登台的機會時，曾志偉就指「唔係佢哋都有人取代你」，指這個行業就是這樣，與之前他提及到的長江後浪推前浪道理一樣：「《中年好聲音》出嚟就幫到一班素人，佢哋平時都冇嘢做或者佢哋面對緊失業，突然間畀咗個新嘅機會佢。雖然佢唱嘅錢好少，但起碼都夠生活啊！咁就鼓勵咗一班人，你話鼓勵咗一班人就令到另一班人失業喎，咁呢個行業就係咁，有得就有失。」

曾志偉作為一個藝人，亦很想照顧業內的人士。（葉志明 攝）

曾志偉最後用的士及Uber來形容：「就好似有Uber，有的士司機就面對咗出現競爭者，咁大家究竟要坐Uber定的士呢？咁所以Uber係咪會代替的士呢，咁的士又點呢？」他直指這個問題永遠都會存在，因為關係到整個行業的需求問題。