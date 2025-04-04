曾志偉叫唔出隊名　Plan V彭家賢：係我哋改得衰唔關總經理事

TVB新節目昨日（3日）舉行《聲秀》「香港招募 率先啟動」記者會，呼籲一班16-30歲有心追夢的青年參加，發掘有潛質的樂壇新星。今次分別邀講了三個不同年代的歌唱比賽的參加者到場，分別有《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》、《聲夢傳奇》出席分享心路歷程。

今次分別邀講了三個不同年代的歌唱比賽的參加者到場，分別有《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》、《聲夢傳奇》出席分享心路歷程。（葉志明 攝）

組合「Plan V」由《聲夢傳奇2》的李茵彤、江廷慧、侯雋熙、彭家賢及陳昊廷組成，他們接受《香港01》訪問，被問到總經理曾志偉在台上連他們的組合名都說不出時，彭家賢即表示：「其實係我哋改得衰嘅個名，就唔關總經理事嘅，好地地叫5咪算囉，叫咩V啫。可能係我哋未夠努力啦，即係我哋未努力到嗰個地步啊！」

組合「Plan V」由《聲夢傳奇2》的李茵彤、江廷慧、侯雋熙、彭家賢及陳昊廷組成。（葉志明 攝）

侯雋熙則指被叫錯名已經不是第一次：「有好多人都好confuse我哋個名係叫Plan V定Plan 5，係Plan V啊，唔好再講錯啊！」彭家賢就指因為「V」是5的羅馬數字，所以就有不少人混淆了。李茵彤都不忘幫忙解釋：「因為我哋好似特務咁做緊啲任務，過五關斬六將，所以我哋係『Plan V』，就好似一個任務檔案咁，就唔係Plan 5。」至於是否不夠努力而令總經理未能記住大家的名字，彭家賢即表示會再努力：「我真係好鍾意呢份工！」江廷慧則笑指在每一條片之前都會說這句。

侯雋熙則指被叫錯名已經不是第一次。（葉志明 攝）

彭家賢就指因為「V」是5的羅馬數字，所以就有不少人混淆了。（葉志明 攝）

說到《聲秀》，他們被問到會否擔心之後選出來的參加者會分薄工作時，彭家賢就表示不會：「因為真係咁唔好彩係冇咁多工作嘅，咁咪自己主動去做一啲去搏曝光，坐喺度等係冇用囉。」侯雋熙同樣不擔心工作被分薄：「唔可以一定係將大家擺係同一個位度去比較，因為可能大家個特點都唔同。」覺得只要找到自己的特點就不怕工作被分薄。