專訪｜江華曾因TVB權鬥機會受限　批最失敗是山頭文化：TVB唔愛才

江華當年以超班新人姿態在亞視出道，訓練班未畢業就有主角做，更奪過金像獎的「最佳新演員」獎。他後來被TVB高薪挖角，滿懷希望去這個更大的舞台大展拳腳，卻迎來過往在溫室前所未見的權鬥文化。回顧當年，他直言：「TVB最失敗就係山頭文化！」儘管當年在TVB演出飾演過唐三藏、連晉/嫪毐、李大蝦、項羽等多個經典角色，深受觀眾喜愛，但他自言當年根本沒機會拍大製作，連擔正男一都僅得一、兩次，《九五至尊》爆紅也是公司意料之外。

早已看透電視圈遊戲規則的江華已淡出幕前多時，近年轉戰網上平台開直播，觀眾問得最多的就是他何時再拍劇，對於復出拍劇的可能性，就讓他在訪問親自揭曉。

場地：花圖



城寨長大家貧見盡黃賭毒 因嚴父不敢學壞

江華以往是觀眾心目中的御用皇帝，氣宇軒昂、貴氣逼人，但現實中他卻成長於龍蛇混雜的九龍城寨，自從去年電影《九龍城寨之圍城》上映後，重新燃起觀眾對這個地方的想像、回憶。外人可能覺得這個「三不管」地帶恐怖，又或者因為電影而認為這個地方被浪漫化，但作為曾居住該處十多年的江華，早已對裡頭的黃賭毒見慣不怪，更冷笑一聲問：「浪漫？點會浪漫？」他親眼見過道友「追龍」，「含住個火柴，一張錫紙，佢哋叫做吹口琴，睇過㗎啦呢啲，打針囉。」問到可曾學壞，他指眼看吸毒者個個都冇好下場，因此很堅定自己一定不會像他們那樣，又笑言：「我不嬲都好壞嘅，但係我冇吸毒，我唔鍾意吸毒，你話飲啤酒食煙嗰啲有嘅，因為喺我哋嗰個年代都係咁嘅，覺得食煙係有型㗎嘛，嗰啲明星個個都食煙㗎嗰陣時，而家唔係啦。」

江華的成長環境被黃賭毒包圍，面對「追龍」等，他早見慣不怪。（梁碧玲攝）

江華家有一兄一姊，他形容父親昂藏七尺般高，加上管教甚嚴，體罰時甚至會吊起他用掃把柄打，打到掃把斷掉為止，因此他從不敢學壞、不敢入黑社會，小時候聽教聽話，老是被爸爸和哥哥差遣去買東西，「我仲記得嗰時我哥哥叫我去買薯片，叫珍珍辣薯片，買完之後冇得食㗎，佢食完之後個包裝裡面有啲碎，佢就畀啲碎你食㗎咋，嘩，都好開心㗎。」住得城寨，家境當然清貧，小時候還常常遇上制水，因此讀幼稚園見到有人來派維他命丸、派牛奶、餅乾，他已快樂不已。江華又記得媽媽要在家中幫媽媽工作，「嗰時媽媽攞啲膠花返嚟屋企度做，攞啲錶帶返嚟扱，咁我哋喺屋企咪要幫手，就係做呢啲㗎啦。」父親在他8歲時過世，幸好母親和兄姊都很辛勤工作，經濟狀況還過得去，撐到他十多歲讀訓練班為止。

江華與母親感情甚好，小時候他會在家裡幫媽媽黐膠花、扱錶帶。（facebook：Kitman Mak）

雖然小時候家境貧困，江華演皇帝時似模似樣，問到如何培養出貴族氣質，他笑說：「喺我哋呢個年代都冇人見過皇帝啦，咁皇帝係點嘅啫？你自己要相信你自己係囉，係咪呀？咁啲人會話你真係好似喎，好有氣質，其實都冇人見過。」（梁碧玲攝）

訓練班未畢業已做男主角 遭導演痛罵想辭演

江華當初去亞視讀訓練班，純粹想見識一下，不過訓練班未畢業已被相中，於人生第一套劇《少林英雄》做男主角，那時候楊錦泉監製大讚他是可造之材、樣子純品，一定會有觀眾緣，不過，江華只拍了三日，便因為挫敗感向訓練班訓導主任請辭，他憶述：「因為唔識做戲，人哋明明叫我攞住個木箱掟去前面，我驚起上嚟掟咗去後面，兜頭咁掟咗去我後面嗰個人度！我覺得好鬼冇用，於是乎咪同佢講話唔做喇，結果梗係唔係啦，佢話你唔做我唔唔會勉強你嘅，但係我哋做咗呢行咁耐，我覺得你係好適合嘅，你自己決定啦。」

江華訓練班未畢業，就已獲監製選中做《少林英雄》第一男主角，同劇還有麥翠嫻、劉少君、王偉、尹天照、葉玉平。（《少林英雄》劇照）

他記得自己曾因為做不好一個被刀斬大髀的痛苦表情，被女導演開咪喪鬧，更問候他全家，他覺得羞恥到不得了，同時十分難受無奈，表示：「又唔係要話我自己要做男主角，大佬你叫我出嚟做咋嘛，我都未畢業，我唔識做都好應該啫，鬧到咁樣。」不過自從那一次，他便在心裡暗暗發誓：「我一定要做好啲！我一定要以後都唔再俾人鬧！」結果，他真的沒在被人鬧過，更很快便在《第9屆香港電影金像獎》上拿了「最佳新演員」，一雪前恥。

江華憑電影《但願人長久》奪得《第9屆香港電影金像獎頒獎典禮》「最佳新演員」獎項，但他早前應邀將獎項捐至香港歷史博物館，表示：「所有嘢都係身外物啫，如果真係你捐出去佢哋有咁嘅需要，我覺得個意義仲大過你自己收埋。」（抖音：江華1119）

直指TVB不愛才 權鬥令發揮受阻難演出大製作

在亞視待了十年後，他被無綫以高一、兩倍人工高薪挖角，以往在亞視出外景時，出入都要自己一抽二掕提衣服，看著無綫有幾架廿四座接載藝員，又有幾個服裝人員服侍演員，江華非常羨慕，「嗰陣時TVB係好巴閉嘅，能夠過到TVB係一種光榮嚟嘅，嘩！邀請我過去喎，𦧲飯應啦大佬。喺我哋嗰個年代，拍電視呢，你能夠喺無綫電視台拍呢，你係高幾格㗎，個人行路都飄啲㗎！他一心想著要大展拳腳，誰知迎來他的，是複雜到不得了的權鬥和限制，跟以往充滿自由度的「山寨仔」亞視截然不同，例如最初無綫應承他讓他飾演《笑傲江湖》的令狐沖，最終卻易角，他被安排演《西遊記》的唐三藏。

江華在亞視時，非常嚮往無綫的生活，覺得能在TVB拍劇十分光榮，然而置身當中後卻使他失望。（梁碧玲攝）

《西遊記》大受歡迎，江華演的唐三藏至今仍無人能超越，但他卻不喜歡這個角色，覺得冇戲做，「個角色出嚟，評價係好高嘅，但係你高還高，就係唔鍾意呀嘛，嗰陣時嘅諗法好天真，覺得唐三藏邊有戲做嘅啫，木木獨獨咁樣。世事就係咁樣㗎啦，有好多嘢其實唔係咁㗎，唔係咁差，但係可能你自己覺得佢好差，而家回返轉頭去睇，我哋嘅人生，有好多我哋認為唔好嘅嘢，係未必唔好㗎，相反都係一樣。」2018年的《萬千星輝頒獎典禮》上，鎮台之寶汪明荃（阿姐）公開發聲，表示：「山頭文化少啲啲，一定可以發掘同挽留多啲人才。」既然江華覺得人事複雜，問他是否深深體會到山頭文化很嚴重，他直言：「我覺得TVB最失敗係呢樣嘢！」

汪明荃早在幾年前已在《萬千星輝頒獎典禮》上痛批「山頭文化」，江華也直言：「我覺得TVB最失敗係呢樣嘢！」（梁碧玲攝）

江華續說：「咁TVB嗰陣時佢嗰個國運好好呀嘛，你無論任何妖魔鬼怪都搞佢唔死㗎嘛，嗰時係有個勢，相反你睇而家，唔需要講佢乜嘢，你自己睇到㗎嘛，其實佢最失敗係呢樣嘢，我覺得TVB佢哋唔係好愛才，佢哋係玩權力。」講到山頭文化對他可曾構成什麼傷害，他認為說不上傷害，畢竟那陣時有糧出，既然路是自己選的就不要怨，但亦不諱言以往曾因發揮機會不多而難過，他相信若果TVB沒有這個文化，大家齊心點、團結點，或未必積弱如今時今日，「大家都係要弄權為樂嘅，咁你一定唔會好，變咗你有你嘅諗法，我有我嘅諗法吖嘛，而唔係大家做好件事，亦都唔係因為想件事好而去做，只不過係我搞好我自己嗰瓣，咁我就搞死你，咁就死啦，咁點會好呢？」

江華回憶起TVB權力鬥爭很多，他說：「我又唔鍾意你，你又唔妥我，你有你支旗，我有我支旗，都唔係同心去做一樣嘢。」（梁碧玲攝）

相信很多觀眾都未必同意，江華說自己在TVB發揮機會少，他在TVB的十年間演出的劇集不算很多，但爆紅的角色卻很多，而且至今仍是經典。他卻說當時其實沒機會參與大製作，「嗱你自己諗吓，我喺TVB嘅戲，其實我最爆紅嗰套《九五至尊》係好低成本㗎咋，唔係咩大製作嚟㗎，係佢哋估唔到咋嘛，點解會咁樣彈咗出嚟㗎？你話《西遊記》嗰啲，大啲囉，但係《西遊記》都唔係第一男主角啦，梗係馬騮精啦第一男主角。咁你再講《尋秦記》，都唔係你做主角啦，你勁，你個角色出咗嚟啫，但係都唔係你做主角㗎。」要說做男一的，他說其實只得《九五至尊》，以及另一套以女性為主的《苗翠花》，但事過境遷，他始終相信一切是最好的安排。

江華表示，自己其實只在TVB做過一、兩次男一，分別是《九五至尊》及《苗翠花》，但後者其實是套女人戲，因此他其實也發揮不多。（《苗翠花》劇照）

江華否認自己敗在不懂埋堆，因為有很多人一樣不擅埋堆，卻不乏機會，他自問不埋堆、不拍馬屁，能有如此成績，他已感到自豪，更問夫復可求。他又說：「我最記得嗰時有一年，《九五至尊》出咗嚟好受歡迎，去啲咩周刊頒獎禮嗰啲咁樣，我同吳美珩一齊，佢坐喺我隔籬，佢就講咗一句，佢話：『師父，你咁樣都能夠做到咁樣，好嘢！』即係其實好多人都知我咩性格㗎啦，係咪呀？佢都講咗句咁樣嘅說話，我都覺得，都夠吖起碼。」

江華說自己在片場中是非常專注的，當入戲後至煞科前都會沉浸在角色之中，不能跟其他人嘻嘻哈哈，也因此被認為不合群。（梁碧玲攝）

被指化妝時間長過孫悟空黐毛 親自平反

江華的經典角色，隨口都數得出五、六個，想睇他親自回顧每個角色的難忘回憶，可以觀看以上的訪問片段，現在節錄其中幾個一部份，當然要從《西遊記》講起。四個主角中，「沙僧」麥包要黐鬚戴頭套、「豬八戒」黎耀祥要化道具妝戴假肚、「孫悟空」張衛健更要黐到一身毛，看起來唐三藏似乎最舒服，但當年有傳江華化妝的時間比張衛健黐毛還要久，他說是大家畀面，將小事化大，「譬如話又唔使黐毛、點解要化妝，我化妝係自己化啫，又唔使你化，你明唔明呀？點解會話化妝會自己化，就算服裝各樣嘢，我哋慣咗，首先喺我哋成長過程裡面，我哋知道求人係好難，亞洲電視嘅時候資源係冇無綫咁好，我哋喺嗰邊長大呢，我哋就學會任何嘢都自己去處理。」對於被指姿整，他說以往常常都聽到，「話我就係姿整囉，我化妝就係姿整囉，秋官（鄭少秋）化妝就係，專業！」

江華表示拍《西遊記》時，最辛苦是見到大家搞搞震，但礙於唐三藏角色太正經，他不能跟大家一齊玩，面對張衛健爆肚，他也只能說句「阿彌陀佛」。（《西遊記》劇照）

《碧血劍》中，江華有「最靚仔金蛇郎君」之稱，完全搶去主角風頭。劇中他並非集集有份，據當時的劇集統籌說，只要有他的集數，收視就會升，沒有他戲份的，收視就會跌。（《碧血劍》劇照）

《尋秦記》連晉獲讚 多謝連登仔捧為影視王者

《尋秦記》中的連晉、嫪毐同樣深入民心，即使事隔多年，最近仍有網上貼文說，連晉像一個自帶背景音樂的角色，每次一響起劇中某首音樂，就意味著連晉做了壞事，原來江華都有聽聞此事，這就要歸功於兒子陳耀淙，把高登、連登討論區的資訊告訴他，「佢會話返畀我聽，甚至乎佢哋有條題就係話『江華算唔算係影視界嘅王者』咁樣，好畀面喎佢哋，同埋佢哋係好多時都會去討論我嘅角色㗎，多謝你哋！」《尋秦記》電影版雖然暫時仍上映無期，但早已拍完，雖說難得邀請到原班人馬，但不少觀眾都認為獨欠江華相當可惜，他解釋不拍的原因——冇必要，「都老咗啦，大家都唔同晒啦，如果你話要我喺套戲裡面再出現一個連晉也好，嫪毐也好，死咗喇喎，仲再出現？」他認為一套劇集能成為觀眾口中的經典已非常足夠，對其他演員而言，重拍或許有另一重意義，但對他來說就沒有。

江華說，有位住圍村的朋友告訴他，每首大家都會聚首村中食盆菜，但有一年卻愈食愈少人，原來當晚是《尋秦記》大結局，大家都衝回家看。（《尋秦記》劇照）

儘管已淡出多年，2025年2月，仍有網民開Post討論「江華算唔算係影視界嘅王者」，江華對鏡頭向連登仔表示：「多謝你哋！」（麥超億攝）

江華其實已多年沒有受訪，因為覺得自己的生活沒什麼好講，今次之所以能夠邀請他出山，多得任職護士的兒子陳耀淙鼓勵，記者實在相當感激！（抖音：江華1119）

《九五至尊》爆紅 感謝監製給予創作空間

《九五至尊》中，雍正化身李大蝦穿越到現代，江華入型入格，他感謝已故監製蕭顯輝給他非常大的創作空間，不像其他人般把他「撳住」，「如果你記得，我坐喺度成個皇帝咁，喺個時代裡面坐喺度，一個人坐兩個位咁滯，掗到乜咁，行得好誇張，擺晒步，龍行虎步咁，嗰陣時監製睇完片都覺得，嘩，得唔得呀？好誇張喎！我話你信我吖！得㗎！咁佢就信我，咁就出咗嚟。」而另一套與劉松仁合作的《無業樓民》，他亦喜感十足，在不排戲下頻頻爆肚。他在片中示範了其中一段戲，講到眉飛色舞，難得的是攝影師又可以一直追著他們影，沒有失焦，盡顯功力和默契，江華大嘆：「呢啲嘢而家拍唔到。」

《九五至尊》中，江華就連去地踎火鍋店都坐得端正而霸氣，而且非常掗拃，這是他為角色設計的動作。（《九五至尊》劇照）

江華感激蕭顯輝監製放手讓他創作角色，為《九五至尊》帶來空前成功。（TVB）

認真工作被斥麻煩 解答再拍劇可能性

江華在TVB的告別作是《楚漢驕雄》，虞姬吳美珩自刎一幕，江華大嗌「虞姬！」嗌到當場休克，他憶述：「首先嗰個角色你已經要用丹田、用真氣講每一句說話，但係我覺得，『虞姬』嗰兩個字喺嗰個時候嘅感情未到，仲可以好，所以不停去repeat，嗰個係廠景嚟㗎！休克呀！跟住要出廠自己喺出面outdoor嗰度行，自己喺度cool down返自己情緒。」江華直言自己就是這樣高要求，因為他很尊重自己的工作，懂得欣賞的人當然拍晒手掌，然而當時他也聽很多人說他多餘，吹毛求疵，麻鬼煩，阻收工……等等，他理解，亦不覺得對方有錯，只是他也不會因而降低自己要求而已；他要不就不接戲，接了，即使再不喜歡也會用盡全力去演，因此他也自覺不適合再拍戲，笑說：「容乜易命都短幾年呀大佬！」

江華在《楚漢驕雄》中飾演項羽，太入戲嗌「虞姬！」嗌到休克。（《楚漢驕雄》劇照）

對於批評，江華認為其他人絕對有權不喜歡自己，他很贊同周潤發一句話「你唔好將自己放得咁大。」他認為人人平等，不要以為自己好紅、個個都要識自己，所以做人到頭來最緊要自己開心，不要傷害人、不要傷害自己，開心就夠。（梁碧玲攝）

《楚》劇大受歡迎，江華在TVB的發展理應可以繼續穩步上揚，他卻選擇急流勇退，離巢TVB。他解釋當時真的突然不想再拍了，哪怕高層如何遊說、挽留，他就是不想，「因為嗰時我學緊佛，其實娛樂圈就係一個好爭名奪利嘅地方嚟，就算做到你盡量唔同人爭都好，人哋都會嚟搞你㗎，真係會睇你唔順眼嘅。好多嘢都會，呢個位你上咗，別人就上唔到呢個位㗎喇，咁嗰陣時我唔知點解，拍完《楚漢驕雄》，我覺得……唔想再拍喇，唔想再拍喇。」至於是否抵受不住權鬥，江華再強調：「唔係嘅，係自己問題啦，真係自己問題，都唔關事，你自己唔想就係唔想，人哋就算有鬥爭咁又如何呢？你係自己唔想啫。」

江華最初過TVB時，簽的是一年兩部劇的部頭合約，他離開時高層極力挽頭，開出兩年一劇的條件，他口裡說：「好啦，返去諗吓！」實情卻是：「諗乜鬼吖！」（梁碧玲攝）

記者搜集資料時，見到有觀眾在江華的舊片下留言「食飯時間睇到江華做戲係一件好幸福嘅事」，個人認為這個評價比讚他演技好還要再高一級，畢竟要有幸福感，殊不容易呢。很多觀眾希望再見到江華拍戲，究竟有冇機？他說：「我覺得冇嘢可拍囉而家，有咩好拍呢？如果我要拍戲，求求其其咁拍，隨時都得，而家我都可以拍，上大陸都可以拍，邊度都可以拍，但係我覺得冇意思呀，我覺得冇意思，咁拍嚟做咩呢？」除了不想馬虎了事，他亦深感時移勢易，自己已淡出電視圈廿年，相信也不會再有人為自己寫一個角色，既然現時網絡上都可以重看舊劇，他認為不如留個美好回憶畀觀眾，總好過到時拍了一些角色，觀眾指指點點說：「哎呀，陰功喇，佢而家咁呀！」

得悉自己能令觀眾有幸福感，江華表示：「如果你問我喺呢個圈度最大嘅得著係咩，咪就係呢啲囉，我覺得夠啦已經，我覺得已經夠㗎喇，已經贏咗喇，你根本都冇輸過。」（梁碧玲攝）

記者再追問，如果有人為他度身而設一個角色，他又會否覺得有意思了，他答：「會！但係我都要睇吓，要係乜嘢先得㗎！」TVB與邵氏近年力邀多位舊將回巢拍劇，例如羅嘉良、譚耀文、林保怡等等，講到TVB曾否向他招手，他笑說：「冇喎，可能佢知道搵我都冇用啦，哈哈！或者佢都覺得搵呢條友做乜嘢呀，呢條友咁麻煩，我唔知呀，我唔知，但真係老實講，你搵我都唔會拍，因為而家完全唔係我要嘅嘢喇。（記者：所以呢一刻嘅答案係唔會？）基本上唔會，呢個世界冇絕對嘅嘢嘅，但係基本上都唔會喇。」

太太麥潔文曾透露江華不拍劇是因為對行業失望，江華對此回應：「失望呀？我諗多多少少嘅，但係呢個失望同別人無關，我成日都講一句說話，所有問題都係自己嘅問題，唔係人哋嘅問題，包括失望都係自己嘅問題，別人做啲乜嘢係別人嘅做法，其實與你無關，所以，少少失望都有嘅，咁既然失望咁咪唔好返轉頭囉。」（梁碧玲攝）