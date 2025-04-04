羅志祥陪媽媽對抗阿茲海默症　母子溫暖對話曝光感動網民

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）日前在微博發文親自公開媽媽患上阿茲海默症（俗稱老人痴呆症），引來不少網民關心。而在3日他就分享一段與媽媽在夏威夷旅行的影片，片中母子二人玩得開心，溫暖對話更感動不少網民，大家都希望他們要一直開心下去。

羅志祥日前在微博發文親自公開媽媽患上阿茲海默症。（影片截圖）

羅志祥媽媽一起在夏威夷旅行。（影片截圖）

從影片中可見，羅志祥帶着媽媽遠赴夏威夷旅行，在飛機上媽媽已顯得興奮不已，看起來心情非常好。隨後鏡頭一轉，他們母子二人就去了一間餐廳用餐，一起在街頭觀看街頭藝人表演，手牽手一起開心逛假，還在空地上大跳雙人舞，畫面相當幸福。

畫面好幸福。（影片截圖）

一起大跳雙人舞。（影片截圖）

在夏威夷這個度假勝地，他們母子亦少不免要與陽光玩遊戲，一起游泳在水中玩得不亦樂乎，而羅媽媽的蛙式游泳技術亦似乎不俗，令在旁的羅志祥都「哇」了一聲。而一直陪伴着媽媽對抗阿茲海默症的羅志祥，隨後就紀錄與媽媽的對話，他問到：「開心嗎？」在旁的羅媽媽就擺出舉v手勢表示：「開心。」，他聽見後接着表示：「每天開心最重要啦！」之後羅媽媽笑着叮囑表示：「對，所以你每天都要給我開心。」羅志祥聽後似乎有一些感動，笑着表示：「甚麼事情忘記沒關係，但每天要開心才是最重要對不對。」母子溫馨對話感動不少網民，大家紛紛表示：「好溫馨」、「要永遠幸福開心」、「每天都要開開心心」等，激讚羅志祥絕對是一位孝順的兒子。

好幸福畫面。（影片截圖）

一起游泳。（影片截圖）