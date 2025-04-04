沈震軒為補貼生活費做Uber司機　網民擔心墮法網：唔係我去諗

早前有網民在使用Uber叫車時，竟然發現司機是沈震軒 ，惹起網上關注，有網民發現他入行兩個月接一百多單好評極高，獲大批網民留言大讚有優質服務態度，完全沒有明星包袱夠貼地。事後沈震軒亦有在社交平台回應做網約車的原因，指為搵食補貼隧道費又可以和粉絲聊聊天。不過亦有網民擔心他這麼高調，隨時誤墮法網。

沈震軒做網約車，獲高評價服務態度。（陳順禎攝）

沈震軒今日（4/3）現身沙田出席《全城狗狗行善日2025》活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實都好感恩新聞出咗之後，見到大家嘅支持同鼓勵，而且見到外界嘅反應都好正面，自己係估唔到，因為自己一向都好低調，加上呢件事都唔係咩特別嘅事嚟。而我早前喺片度都講過，最緊要係正能量，因為近來都見到新聞，好多人都突然咁走咗，同經濟方面都有變，咁所以我嘅新聞係一個正能量都係一件幾好嘅事嚟。」

沈震軒今日出席《全城狗狗行善日2025》活動。（陳順禎攝）

至於有網民擔心他做網約車有可能誤隨法網，沈震軒表示：「其實呢個問題唔係我去諗，而我喺呢方面唔會講太多，同埋網上嘅嘢，大家就當娛樂新聞去睇，確實我要講嘅嘢都喺條片度都講咗，咁反而大家應該集中放喺正能量度，大家健健康康解決自己嘅問題。」