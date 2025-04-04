44歲影后罕現身香港依然少女味十足　透露在一個地方最容易被偶遇

現年44歲的影后張栢芝（Cecilia)除了顏值出眾之外，還非常喜歡下廚煮番幾味，絕對是一位「入得廚房出得廳堂」的完美女人。而近日罕有現身香港出席活動的她，狀態非常之好，還親自同大家推薦香港遊玩攻略，更大方公開在甚麼地方及時間段最容易能遇見自己，讓不少網民非常開心，因為多了一個機會能遇見她本人。

張栢芝依然少女味十足。（影片截圖）

罕有在香港出席活動的張栢芝顯得興奮，在梳妝打扮的過程中，她就拍片紀錄。眼見正在梳妝的她，顏值狀態相當好，臉部輪廓分明，下顎線線條明顯且皮膚白皙，穿上華麗晚裝的她，身材纖瘦，完美盡現S型曲線，依然少女味十足。

身材狀態非常好。（張栢芝微博圖片）

張栢芝完全不輸時下年輕女明星。（影片截圖）

作為香港人，張栢芝被問到香港有甚麼好吃好玩推薦時，她就二話不說推薦了雞蛋仔、煎釀三寶，可以去太空館、海洋公園、迪士尼樂園等，小孩子都很喜歡的。隨後，被問到在香港有哪些地方能遇見她時，她火速表示：「菜市場，最大機會，7點到9點。」看得出來她是經常在菜市場出沒，會親自買菜下廚。

張栢芝多次在街市被偶遇。（微博圖片）

張栢芝喜歡下廚。（微博圖片）

事實上，張栢芝確實多次在街市被網民偶遇，她會一大早現身街市買菜，早上親自為兒子們煮早餐，曾在節目中表示每一日都會煮兩道不同的菜式給兒子們吃，讓不少網民都激讚她私底下非常接地氣，是一位好媽媽。

張栢芝育有三名兒子。（IG圖片）