鬼故｜5歲小童拜山撞見「太嫲」笑住行落嚟　觀音廟求心安有奇遇

清明節是中華文化的傳統節日，通常在每年4月4日或5日，是一個祭祖掃墓的日子。相傳在這一天，陰陽交界變得模糊，鬼魂會從陰間悄悄回到人間，徘徊於墓地或老宅之間。人們點香燭、燒紙錢，不僅是為了緬懷先人，也為了安撫那些無人祭拜的孤魂野鬼。有一說，靈感特別強的人會在這幾天的夜晚早早歸家，以避開不必要的接觸。夜晚風聲颯颯，據說如果細聽，還能聽到鬼怪低語，訴說生前未了的心願......

聽眾分享小朋友拜山時，見到「太嫲」的經歷。（Youtube截圖 /BIGBIGAIR）

在這些據說是「陰陽交界變得模糊」的日子，就特別容易見到「好朋友」。潘紹聰日前在其YouTube頻道「BIGBIGAIR」中收到聽眾來電，這位聽眾就分享了一次清明節拜山時的奇遇。聽眾：「本身同行有小朋友，嗰日同個親戚嘅5歲小朋友上去，一路搭車都好開心，跟住走嘅時候時，嗰日同行有20幾人。落返山之後，因為太嫲個墳好高，跟住走嘅時候，佢行得好慢，吽吽哋，我哋問佢『做咩嘢呀？』」那時候小朋友就表示自己畏高。因為他在40幾樓，所以大家都很奇怪。細問之下，他們又知道了真正原因。

將軍澳華人永遠墳場。（資料圖片）

她說：「佢話見到好多牙膏，佢稱呼游魂野鬼做『牙膏』，同啲相一樣樣嘅。因為佢係第一次上去將軍澳華人永遠墳場，跟住佢話我哋奠酒嘅時候就見到太嫲喺樓梯上面行落嚟。其實佢不嬲都見到嘢，可能係第一次見到咁多，佢就講返啲樹係灰色，不停喺度轉。」之後，他們提議拜完山後去旺角的觀音廟求心安。

圖為紅磡觀音廟。（資料圖片）

她又表示，小朋友到了觀音廟後，就表示見到觀音娘娘坐在廟中陪他上香。潘紹聰質疑聽眾為什麼會相信？聽眾就表示，覺得5歲小朋友不會講大話：「太嫲係由細陪佢陪到大，佢真係見住喺樓梯笑住行落嚟，同埋扶住佢落樓梯。」這位聽眾續說，自己的小朋友以前也在爺爺家中見到其他靈體，而其他「高靈人士」也感覺到的。