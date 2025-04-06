專訪｜江華曾因病身心崩潰　見識自己脆弱重新學做人：我唔係好人

江華於大約2004年左右離開了TVB，而沒多久之後，他迎來了人生谷底，突然腰間盤突出，三年間瞓唔到、企唔到、坐唔到，痛楚完全將他的身體及精神狀態逼瘋，那種痛超越了所能承受的，他甚至連想跟自己說一句「振作」都不能，亦徹徹底底知道自己其實相當脆弱。

經歷過病痛及抑鬱邊緣，他領悟到何謂珍惜當下，也開始反思自己過去嘅角色：做演員、做丈夫、做父親、做兒子等等，江華認為自己全部都做得不好。他年輕時曾冷落老婆，甚至不愛回家，但太太麥潔文三十年來始終不離不棄，他感謝太太的智慧與能耐：「如果佢係一般普普通通嘅女子，我哋其實離咗婚，一定離咗婚！」年過40歲後，江華重新開始學做人，也重新學識什麼是愛，也不再羞於表達，更在訪問中剖白愛的宣言。

場地：花圖



江華接受《01娛樂》專訪。（梁碧玲攝）

腰痛困擾三年身心陷崩潰 意識到自己渺小

上一篇訪問講到江華拍完《楚漢驕雄》就離開了TVB，大約一、兩年後，他與舒淇、霍建華等拍攝內地電影《風塵三俠之紅拂女》期間，健康卻亮起紅燈。他在床上做仰臥起坐期間，腰部突然劇痛，一痛，便是三年，更是超乎常人能接受的身心折磨。他憶述：「以為扭一扭，原來佢（腰椎）L4至L5中間個軟骨已經出咗嚟，砸到神經線，一砸就三年喇。嗰陣時搞到成個人又瘦晒，又精神恍惚，因為我哋習慣咗好多嘢自己處理，你突然之間發覺你乜嘢都處理唔到喎，原來人一脆弱起上嚟係可以咁脆弱喎，嗰剎那你會有好多恐懼，你會好驚。」他當時時不能坐、不能睡、不能站，任何姿勢都不舒服，連想一覺瞓天光都仿如癡心妄想，非常痛苦，他坦言過往拍戲都不時受傷，自己承受痛楚的能力不低，而這一種痛卻是超出了他能承受的範圍。

江華當年曾現身小S與蔡康永主持的《康熙來了》接受專訪，宣傳紅拂女。（電視截圖）

持續疼痛之下，江華終於去求醫，得悉病情後最關心的當然是怎樣才會痊癒，他直指醫生的回答相當攞命：「佢話拉腰、打針、做手術，三樣嘢，三個選擇畀你，但係佢最後尾講嗰句先係最攞命，佢講完呢三句之後，『嗱咁樣，你做晒都好啦，都唔一定好㗎！』」沒有終點的治療，仿如無間地獄一樣，把江華的心理狀況直推至深淵，非常無助。他雖然沒有睇精神科或服食相關藥物，但整個人顯然已是抑鬱，「已經係崩潰咗，成日心慌慌，呢樣又驚嗰樣又驚，總言之你係冇辦法，你係冇諗過一個人會係咁㗎！我哋由拍戲到出道到而家，乜都靠自己，你點樣攻擊我咩？得，唔緊要，我搞掂你，我做好我嘅戲；未有人識咩？我努力，做到有人識，乜都自己嚟㗎嘛，係得㗎嘛，係咪先？我唔怕辛苦，嚟啦！但係嗰個情況底下，你係乜嘢都唔得，坐唔得企唔得瞓唔得，咁你仲有乜嘢？你仲可以點？唔係我話『我振作！』就得，我唔得呢，係已經唔能夠去控制自己。」

講到因病抑鬱、生不如死時曾否閃過想輕生念頭，江華說：「冇呀！我就係驚死咋！唔好死住呀大佬！我老婆咁靚，我阿媽又喺度，我仲有仔有女，大佬！唔好死呀，好驚死呀，唔係話『不如死咗佢算』呀。」（梁碧玲攝）

儘管醫生說試盡三個方法都未必能斷尾，但江華最終選擇打針，問到原因，他說：「咪信咗耶穌囉，聽到『你去打針啦』咁樣。」終於痊癒甩難，他表示自己不知何謂信仰，甚至有人可能覺得只是幻覺，但那個時刻他確實感覺耶穌拯救了自己，他會記一世。經此一役，江華整個人生觀都出現了翻天地覆的變化，「珍惜當下」聽來是陳腔濫調，但有了這次的經歷，他大切大悟出這個道理，同時發覺自己的渺小。他表示：「人其實係冇幾巴閉，係冇幾叻，你可以好叻，可以好巴閉，但係可以一下子就將你全部嘅嘢攞走晒。」

江華認為自己與太太的日常相處，其實只是在履行當初的結婚承諾。（梁碧玲攝）

外界有傳江華無法工作那段時期，一家經濟陷入困境，靠太太麥潔文教唱歌撐住頭家，他笑說：「講係咁講啦，哈哈！嗰啲新聞到而家都係咁講㗎啦，即係話我食軟飯，唔拍戲，要個老婆養你，如果係就好喇！」他又反問：「老實講佢教唱歌搵得幾多錢吖？如果佢能夠教唱歌都可以撐起成頭家嘅，恭喜你啦大佬，係咪先？冇乜所謂，咪講囉，我哋有積蓄嘅。同埋我成日都講，生活係可以好簡單，睇吓你要求點嘅啫係咪先？咁咪OK囉。」麥潔文本身不是一個多話的人，江華被頑疾纏繞時，她其實也只是默默陪伴，沒有多說什麼，江華又說：「其實兩個人相處最感動嘅就係一路都陪住你，一路不離不棄，結婚宣誓嘅時候都講咗無論疾病貧富，係咪？我哋都係做返自己本分啫，履行返結婚個承諾囉，唔係有啲有問題即刻走㗎嘛。嘩，你破產呀，你病呀，仲唔走呀？我成日覺得而家唔知點解啲人郁吓就離婚，我又唔係好理解，如果唔啱就離婚嘅，其實點解要結婚啫？」

江華認為自己與太太的日常相處，其實只是在履行當初的結婚承諾。

換言之，即使二人結婚三十多年走過起起跌跌，江華也從來沒想過離婚，而麥潔文亦曾經講過：「我結咗婚就唔要離婚㗎喇。」江華不諱言，能與老婆結婚是一種福氣，自己年輕時完全不顧家，拍戲拍到日夜顛倒，收工再去跟朋友飲酒，完全冷待老婆，「直至到唔知邊一年邊一月我喺度諗，飲酒點解一定要同朋友？唔可以同老婆嘅咩？唔知點解我會咁諗，咁我就開始邀請佢，我哋不如一齊出去飲杯嘢囉。所以其實，如果佢唔係一個咁有智慧、咁有能力嘅女人，其實可能就離咗婚㗎喇。」近十幾年，江華常常將「學做人」掛在口邊，無論演員、丈夫、父親、兒子等等身份，他全部都要學習，自己過往可能因為無知而曾經傷害人，他直指根本自己覺得這個世上冇一個人是好人，所以需要學，「喺我哋人生裡面，我哋好多時有意無意傷害咗人哋，或者做咗一啲唔應該做嘅嘢我哋都唔知，咁你有幾好啫？我會話係一個學習，我學習去做一個好人，我唔係一個好人。」

江華坦言以往唔識做人，至於曾撞過什麼板，他直言數之不盡，但從不後悔，覺得人最無謂的便是後悔，「你每一個經歷，無論好嘅唔好嘅，你都有得着。人生本來就係咁，所以我學做人嘅裡面，就係包括咗忘記。而家有好多嘢我都學習去忘記，忘記都係一種幸福嚟。」（梁碧玲攝）

而太太亦是讓江華要決心學做人的動力之一，他直認以前根本不知道愛為何物，要40歲後才開始慢慢學。以前他常常丟低太太在家，但說實話，他肯定自己心底裡是愛對方的，只是不知道愛要用行動表達，江華說：「我係愛佢㗎！我係真係愛佢！但係我唔知道愛係需要陪伴，我唔知道愛係需要表達關懷，我唔知、我唔識，所以有一日老婆咪問我囉，我老婆話『我覺得你以前唔愛我。』我咪將頭先呢番說話話畀佢聽囉，其實我係愛佢㗎，但係我唔識吖嘛，我40歲打後我咪開始學做人囉。」講到太太可曾問過「你愛唔愛我？」、「你係咪唔愛我？」這些女人最愛問的問題，江華斬釘截鐵說：「冇！」他解釋：「大前提我咪話佢係一個好有智慧嘅女人、好有能耐嘅女人，如果佢係一般普普通通嘅女子，我哋其實離咗婚，一定離咗婚！但係佢係……真係可能係命中注定啦。」

江華以前不懂得愛惜太太，結婚早前常常把她丟在家。（影片截圖：冰姐的花樣世界）

有多次機會與其他女人一起 卻從未想過離婚

被問起在那些時刻覺得自己真的很愛太太，江華更非常坦白表示：「其實我有機會……我有好多次機會係可以同第二個女人一齊，好多，但係我唔會咁做，哪個少年不輕狂呢？我只可以咁樣講，但係我有個底線，我個底線就係，我一定唔會因為你而同我太太離婚㗎，你可以話我係渣男，乜都得，但係呢個就係我嘅底線，如果我唔愛佢嘅，我點會咁做呢？」愛的形式有很多種，有些男人可能會覺得「你要是愛我，就該接受我的一切，包括我會有不止一個女人」，江華聽到這個假設後就非常激動說：「梗係唔會啦！大佬！唔得，呢個唔得，呢個簡直係……呢個藉口太差喇，你愛我就要接受？唔得……」他更叮囑各位女性，無論多喜歡一個男偶像，都別在老公面前提起你「鍾意」對方，「冇一個男人會鍾意自己老婆，去鍾意第二個男人，哪怕佢有幾大、幾寬宏嘅胸襟，除非佢唔鍾意你嘅啫，因為呢個係人性，亦即係頭先個道理。」

問到為何有這麼多女生選擇，都仍然會揀太太麥潔文，他說：「因為我嘅善良，但前提我講咗我唔係一個好人，但係我係一個善良嘅人，我認為呢個應該係最大嘅原因，一個善良嘅人，佢會感恩圖報，佢會知道飲水思源，佢會知道懂得珍惜。」（梁碧玲攝）

訪問當日麥潔文都有在場，近年每次露面都孖公仔的二人，連做訪問都同行，訪問進行了兩個多小時，她也默默坐在旁等候。而訪問中途，講到婚姻話題時，江華更真情剖白對太太的「愛的宣言」，他說：「我哋嘅婚姻超過30年，我哋經歷咗唔多唔少嘅嘢，其實我每日見著佢嘅時候，望住佢個樣，我都諗返起我識佢嗰時個樣，唔係話佢而家唔靚，而係我係……好感恩、好享受，我能夠同呢一個人走過我人生嘅三十年。」他認為餘生能繼續相伴，已是很大很大的福氣，而自己有非常強烈的決心要這樣做，又講到有次逛街突然有感而發，「有一次我同佢講話……老婆，無端端㗎喎，行緊街㗎咋喎，我話『老婆，如果人生真係有來世嘅，我願意再同你做夫妻。』所以我好明白，我自己同呢一個人、我哋嘅感情，係去到邊度，冇嘢講啦？仲可以講咩啫？我話『你認唔認得我㗎，如果有來世？』佢話『可能唔認得㗎。』哈哈！」

麥潔文與江華幾乎每次出席公眾場合都孖公仔，訪問當日太太亦有到場，又幫他拍花絮片。（微博：Kitman麥潔文）

江華在訪問中發表愛的宣言，向太太說：「如果人生真係有來世嘅，我願意再同你做夫妻。」（梁碧玲攝）

繼續學做人 但求快樂過好每一日

相信如果是以前，江華還未開竅時，未必講得出這番說話，證明他「學做人」的確有所修為，他認為自從學做人後，自己愈來愈開心，每一日都開心過上一日。他謂：「而家我做嘢嘅宗旨就係，開心嘅東西，我做；唔開心嘅東西，我唔做；冇得選擇嘅東西，我就算唔開心都好，我都要讓自己開心；有得選擇嘅，我咪選擇囉。」他強調人其實是「習性」動物，很多事情都是習慣成自然，他分享自己在日常生活中實行的小練習，「如果遇到一樣嘢唔開心，你要改變自己嘅諗法，你將呢個唔開心嘅習慣，將佢縮短，譬如以前你一唔開心可能嬲一個月、可能嬲一年、可能嬲一世，但係你習慣將佢縮短，咁就唔同喇，我做緊㗎，係好得㗎 ！非常得㗎呢樣嘢。記住，你遇到一樣嘢唔開心，你就會將佢一樣一路咁縮短，今次一個月，下次一個禮拜，再下次一個鐘頭，再下次一分鐘，再下次，一秒鐘你已經唔記得咗！very good！」

江華表示自從學做人後愈來愈開心，更習慣了把不開心的時間縮短，甚至忘記，這簡直是個大智慧。（梁碧玲攝）

娛樂圈有不少人都醫美，抗拒見到自己變老，但以往被指「姿整」的江華卻絲毫沒考慮過醫美，更謂：「學做人呢啲就係，你接受自己自然老去。」他認為變老是正常演變，必須接受，因為一個人美不美，是視乎言談舉止，而非完全是外表。（梁碧玲攝）

上篇訪問中，江華已透露自己不考慮再拍劇；而淡出電視界之後，江華甚少出現在幕前，大概十年前他曾被影到轉行做保險，當時是應朋友邀請，他甚至第一張保單已經是MDRT（百萬圓桌），不過他做了一年就自覺不適合，因此就沒再做。不過他覺得試試也無妨，至少賺到一個人生閱歷，「真係做過保險，我起碼知道保險係乜嘢，我起碼知道保險裡面有啲乜嘢污糟邋遢、有啲乜嘢乾乾淨淨。」江華去上保險堂的消息，當時很快便已曝光在報章娛樂版，伴隨著的當然也有一些閒言閒語。講到從一個知名的演員轉行做保險，會否需要克服一些心理關口，或覺得自己是放下身段，江華表示：「淨係Day 1你去考試已經係啦，都有好多人望住你，我覺得人生就係咁㗎啦，如果你係一個演員嘅，點解你唔可以演一個保險從業員呢？點解你唔可以啫？咁你咪當做緊戲囉，有咩問題啫。」

江華近年以光頭示人，首次貼出剃頭相時引起不少迴響，他表示：「你愈遮掩就愈難睇，點解你唔大方啲？同埋光頭都可以好靚，唔一定要有頭髮先靚㗎嘛！」（抖音：江華1119）

至於賣保險還是做演員更需要演技，江華道出一句：「人生本來就係需要演技。」在觀眾心中，江華肯定是一位成功的演員，但他自評自己在人生中的劇本中，是位很失敗的演繹者，「喺現實生活裡面，因為我唔識得點樣去……簡單啲講，或者我唔係唔識、我唔喜歡去同你虛虛假假，但係如果你演技好嘅，你可以同人哋好虛假，虛假到好似真嘅一樣㗎，其實冇壞㗎，大家都舒服囉。但係有一句說話係咁嘅，我自己認為『一切嘅嘢都係你願意與否』，總之我唔願意，即係我唔願意咁樣。」明明成績彪炳，江華卻很快轉行，大抵也是差不多原因，他坦言自己不是「那種人」，亦很不認同部份行家的工作方式，因而感到無癮轉行。不過，江華近年似乎又找到了事業上的新方向，逐漸在抖音平台活躍起來，儘管當初受邀帶貨的經驗安排混亂，使他做了一次就喊停，但他因此接觸了其他直播平台，有了新的啟發，「原來喺裡面都有好多人係喜歡我嘅，咁我就喺度諗，我又退咗休冇乜嘢做，有啲乜嘢做係可以有少少貢獻呢？呢個都得喎，我同老婆當一個節目之餘，亦都可以以娛人，我覺得幾有意思。」

江華近年常常在網上平台開直播、分享生活，又不時唱歌冧Fans。（抖音：江華1119）