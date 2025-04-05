港姐冠軍葉翠翠兩度受抑鬱症折磨　慘蝕天文數字：喺浴缸放埋水

現年43歲的港姐冠軍葉翠翠自2015年嫁給建築師老公周曉東，婚後育有3子，一家入住3千呎紅山半島獨立屋，近年亦減少幕前演出，現時轉型成為美容界KOL，主力直播帶貨，更多時間相夫教子。原來以為她過住人人稱羨的幸福少奶生活，想不到她日前接受資深傳媒人汪曼玲訪問時，提到自己近年兩度受抑鬱症折磨，更多次有自殺的念頭！

葉翠翠近年鮮有受訪！（截圖）

受抑鬱症折磨！（截圖）

葉翠翠坦言自己兩度受抑鬱症折磨，第一次是2020年幼子出生後3個月：「過去幾年生小朋友生得好密，個腦都未準備好，生完第三個小朋友之後三個月就搬屋，又要搬嘢，同時又要工作，突然發現自己無故會坐喺度喊，有時唔諗嘢都會喊。覺得好辛苦，人生冇意義，持續咗半年，每日到小朋友下晝瞓咗覺，就會入廁所鎖埋門坐喺地下大喊。最嚴重嘅時候，曾試過攞輕生工具，又試過喺浴缸放埋水，已諗好晒成個畫面。」

幸有兒子叫醒她！（截圖）

差啲做傻事！（截圖）

最後，她因不捨兒子放棄輕生：「有日我喊咗好耐，突然諗到我咁樣走咗，我個仔咪唔記得我？之後又過一日，我又諗到唔單止細仔唔記得我，大嗰兩個只得兩、三歲，佢哋都唔會記得，咁我咁辛苦生三個為乜？所以我決心要起番身。如果嗰個狀態維持多幾日，我應該就冇（死）。」之後，她靠做運動經過半年時間，終於成功治好抑鬱症。

葉翠翠親自照顧三名兒子。（IG：@tracy_ip）

兩年前，葉翠翠又再次患上抑鬱症：「當時我錯信一個人，累我損失咗天文數字，唔止一百幾十萬，而係好龐大嘅數字。我當時心理好唔平衡，我咁辛苦去工作，因為係人哋嘅錯蒙受咁大損失，除咗冇咗好多錢之外，要搞番好件事承受咗好大壓力。」當時葉翠翠每晚都做直播，會有時不由自主地哭，有不少粉絲都察覺到她神情有異。她能捱過第二次抑鬱，原來正是靠粉絲：「第二次低潮係靠粉絲捱過。當時我一定會做直播，道理同運動一樣，我話畀自己聽一定要做到，唔係就咩都做唔到。」堅持直播，將葉翠翠帶離陰暗的道路。

葉翠翠家中巨廳可以放得落兩三張遊戲軟墊，仍有活動空間。（葉翠翠Facebook）

葉翠翠（VCG）

葉翠翠買入近億的港島獨立屋 其花園可容納巨型的水池。(葉翠翠@FACEBOOK)

葉翠翠每日更新減肥狀態。（葉翠翠微博）

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