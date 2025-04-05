吳謹言老公被爆節目私約女明星　對方男友現身公開私訊對話講清楚

2018年憑清裝劇《延禧攻略》走紅的吳謹言，去年9月無預警宣布與同劇男星洪堯結婚，並傳出懷孕消息，但夫妻二人並未對外證實懷孕傳聞。而日前他們就被捕獲一同現身醫院，據指她早在2月份已誕下女兒，一家三口首度曝光，引來不少關注。

吳謹言﹑洪堯在去年9月宣布結婚。（微博圖片）

這一邊廂吳謹言正積極修身準備復出拍劇，另一邊廂洪堯正忙於錄製綜藝節目《無限超越班3》。但近日有網民就爆料指有該節目的參與演員對洪堯不滿，指出他在節目中胡亂約其他演員：「姓洪的，你結婚了就老實點。別亂約人了，約了就去也挺有意思。」而針對這個傳聞，身為老闆的于正亦第一時間為洪堯發聲，在回覆網民留言時表示：「這篇黑一看就假，首先第一句說他約人，後面又說約了就去，誰約誰呀？邏輯都沒搞明白就來黑，傻的不得了。」而他事後似乎了解完整件事情後，便公開還原事情經過，他表示：「曾志偉老師過生日，叫大家都去參加，洪堯跟李沐宸最後一個排練完，李就問洪去不去，洪說去，林就要他發地址，洪就發了一個地址。然後李去坐了一會兒就走了，接着劉奕暢就來了，發了瘋的質問洪為甚麼約他女朋友，然後發了小號又刪了，洪堯完全無妄之災，就醬紫（就這樣子）。」意外地爆出兩位參與演員劉奕暢和李沐宸是情侶關係。

洪堯傳出在節目中亂約其他女演員。（《無限超越班3》微博圖片）

網傳有節目演員對洪堯不滿。（微博圖片）

于正除了替洪堯澄清之外，還表示他是一位很努力學表演的演員：「不拍戲的時候，他大部份時間都在健身、極限運動、上表演課，練台詞，他對這一行是真喜歡，跟他相處聊的話題除了表演還是表演，好像沒有別的了，但這一點很少有人看到。」

于正意外曝光了劉奕暢和李沐宸是情侶關係。（《無限超越班3》微博圖片）

劉奕暢同洪堯私訊對話。（劉奕暢微博圖片）

眼見因該傳聞引起不少爭議，洪堯亦親自發聲表示：「希望謠言止於智者，每個人都有每個人的生活，希望大家理智吃瓜，不要讓謠言繼續傷害無辜的人。」而之後劉奕暢亦發文向洪堯道歉：「對不起大哥，我性格衝動了，沒了解清楚就發博，對你以及各位粉絲網友們道歉，以後我一定克制自己的性格，不再發瘋！」

于正第一時間替洪堯發聲。（于正微博圖片）