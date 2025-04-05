任噏亂評｜大師兄錢嘉樂接任獎門人曾志偉？　呢三點評合格與否

特備節目《大師兄玩轉Easter感謝祭》將於明晚（6日）8點翡翠台播映。由往日的「獎門人」曾志偉更改成「大師兄」錢嘉樂主持。其實大師兄「坐正」並非第一次，但仍不免令人感到幾分意外。

特備節目《大師兄玩轉Easter感謝祭》將於明晚（6日）8點翡翠台播映，再由「大師兄」錢嘉樂頂上。

《獎門人》自1995年起播出《超級無敵獎門人》，由曾志偉，陳小春、林曉峰任「獎門人」、「獎老」主持起，節目已深受家庭觀眾歡迎。後續陳小春的位置由錢嘉樂補替，而曾志偉、錢嘉樂和林曉峰就成為了《獎門人》節目的鐵三角。1997年起再有《超級無敵獎門人之再戰江湖》，翌年再度添食播出《天下無敵獎門人》。

1995年《超級無敵獎門人》第一集嘉賓有鍾麗緹、任達華等。（截圖）

1995年《超級無敵獎門人》第一集嘉賓有鍾麗緹、任達華等。（截圖）

1999年因《還珠格格》帶起熱潮，當時傳出曾志偉臨危受命主持《驚天動地獎門人》，加上蘭茜、歐倩怡擔任「獎老」。自始，「獎門人」系列就成為了TVB的王牌且非恆常性節目。由1995年起至2025年為止，加上一些crossover元素版本，已製作出超過11輯，超過350集集數。

《宇宙無敵獎門人》（截圖）

《宇宙無敵獎門人》（截圖）

《宇宙無敵獎門人》（截圖）

「點解播極都有？」原因主要三點。首先，正如俗話說「有需求就有供給」，《獎門人》作為一檔在星期日家庭時段播出的節目，長期以來收視表現穩定。從早期平均超過30點的高峰，到近年仍能保持20點左右的水平，足見香港觀眾對這檔節目的喜愛從未消退。即使電視市場競爭加劇，市民依然保留對它的熱情，這種穩定的觀眾基礎成為節目長壽的重要支撐。

《開心無敵獎門人》（截圖）

其次，相較於外景節目或飲食節目，《獎門人》的製作成本雖然較高且大陣仗，但優勢在於團隊合作熟練，製作流程又駕輕就熟。遊戲設計簡單直接，不需複雜準備「易入口」，而邀請嘉賓也相對輕鬆，憑藉曾志偉的人脈和節目口碑，大多數藝人都樂意參與。唯一的挑戰或許在於劇本設計，如何預設搞笑位、製造亮點，就成為製作團隊的一個重要課題。

「大師兄」錢嘉樂表現尚算不錯，觀眾頗為接受。

《獎門人》的靈魂在於嘉賓玩遊戲，其次也相當考驗主持功力。

第三，也是最關鍵的一點，《獎門人》的靈魂在於其明星陣容與「獎門人」曾志偉的個人魅力。觀眾常說：「獎門人好好睇！」當中意義除了指《獎門人》好睇有娛樂性，也有「獎門人曾志偉主持得很好」這另一含意。節目一直以邀請眾多明星嘉賓參與為賣點，不僅在早期如此，近年亮相的藝人中也不乏曾志偉的多年好友。正因為這種好友間的默契，嘉賓們在節目中玩得格外投入、自然。

更甚至，在場面失控時也是觀眾樂見的和期望之內的，那個憑藉其強大的控場能力穩定局面，展現出「獎門人」壓場風範的曾志偉，正是觀眾所喜愛的，亦是這位極居份量地位的「獎門人」的獨特之處。

《獎門人》的靈魂在於嘉賓玩遊戲，其次也相當考驗主持功力。

《獎門人》的靈魂在於嘉賓玩遊戲，其次也相當考驗主持功力。

回到重點，如果如預料（或只是試水溫）中《獎門人》的金漆招牌由「大師兄」錢嘉樂繼承，那麼他最優先考慮的，應是發展出屬於自己的長處，就如「獎門人」曾志偉強在「人情卡」和主持經驗，那麼稍為年輕一輩的錢嘉樂或許能將《獎門人》年輕化，作出一些變革。

《獎門人》的靈魂在於嘉賓玩遊戲，其次也相當考驗主持功力。

有趣的是，其實上年中秋節的「感謝祭」節目也突然改了名變成《大師兄中秋感謝祭》。當時錢嘉樂對於改名一事就表示事前一晚才知道，受訪時更「賣口乖」坦言惟獨不可以沒有獎門人：「我等緊他（志偉）返來，要交回給他，今年他已經很放肆，有幾集都要我幫手頂，今次仲竟然改了節目名，搞到好似我要改的，相信他有時間都會返來。」

《獎門人》出現不少名場面。（截圖）

《獎門人》出現不少名場面。（截圖）

從1995年至2025年，橫跨30年主持超過350集，《獎門人》堪稱一項凡人難以超越的壯舉。對於現年71歲、身兼TVB總經理的曾志偉而言，擔任「獎門人」早已不單止是公司指派的工作，而更像是成為他肩上的一份責任。然而，隨著年歲增長，曾志偉的體力難免受限，將《獎門人》的重擔交由「大師兄」錢嘉樂接棒，不失為一個明智之舉。

《獎門人》出現不少名場面。（截圖）