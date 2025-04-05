長腿人妻遊艇開Party慶生　曾被指釣金龜憑富貴男友脫貧嬲爆反擊

沈卓盈（Jessie）在2019年與家族經營內衣生意的富貴男友Calvin結婚，2021年5月誕下囝囝Jayden，一家三口幸福美滿。今日（5日）沈卓盈迎來43歲生日，她在IG曬出一系列靚相，並寫道：「𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝒃𝒊𝒓𝒕𝒉𝒅𝒂𝒚 𝒕𝒐 𝒎𝒆♥️每年生日都是一個美好的時光🍃願每一年每一天都過得充實有意義🌸願每一個階段都能活出最好的自己🍃」相中所見，身穿白色露膊衫襯長裙的沈卓盈，大騷白滑香肩，網民紛紛留言送上祝福，又大讚她又靚又Fit！

恩愛！（IG@jessie_sum）

一家三口幸福美滿。（IG@jessie_sum）

一家三口幸福美滿。（IG@jessie_sum）

一家三口幸福美滿。（IG@jessie_sum）

43歲生日。（IG@jessie_sum）

43歲生日。（IG@jessie_sum）

43歲生日。（IG@jessie_sum）

生日快樂！（IG@jessie_sum）

生日快樂！（IG@jessie_sum）

生日快樂！（IG@jessie_sum）

又靚又Fit！（IG@jessie_sum）

又靚又Fit！（IG@jessie_sum）

沈卓盈更相約一班好友包括徐淑敏（Suki）、黃芳雯等在遊艇開Party慶生，壽星女手捧蛋糕，被幾位好姊妹包圍，一臉幸福：「有妳們真好，讓我的生日充滿歡樂和笑聲💋謝謝大家和我慶祝生日，心中充滿滿滿的愛♥️還有大家為我唱了N次的生日歌，實在太精彩了🤭😆🥳🫶🏻✨🫶🏻Love u all🫶🏻✨🫶🏻」片中所見，眾人一起唱生日歌，又一邊嘆酒一邊影靚相，相當盡興！

遊艇開Party慶生！（IG@jessie_sum）

遊艇開Party慶生！（IG@jessie_sum）

遊艇開Party慶生！（IG@jessie_sum）

盡興！（IG@jessie_sum）

盡興！（IG@jessie_sum）

盡興！（IG@jessie_sum）

好開心！（IG@jessie_sum）

好開心！（IG@jessie_sum）

好開心！（IG@jessie_sum）

合照！（IG@jessie_sum）

壽星女。（IG@jessie_sum）

一起唱生日歌。（影片截圖）

一起唱生日歌。（影片截圖）

一起唱生日歌。（影片截圖）

一起唱生日歌。（影片截圖）

沈卓盈早年先後與多位富二代拍拖，其後與Calvin拍拖期間，有雜誌就指她的正職是「釣金龜」，憑富貴男友而脫貧，令沈卓盈嬲爆反擊，自言一直默默耕耘，努力工作自力更生，否認貪慕虛榮：「只求釣甚麼金龜的話，我想我一早已經成功了，還需要在捱嗎？所以請停止侮辱我的人格和摧毀我的清譽！」並直言希望找到一位她愛和愛惜她的人作為終身伴侶，組織家庭。而沈卓盈在2019年2月與Calvin於布吉低調行禮，但同年12月才正式入紙申請注冊，更被揭報細數，原來她是1982年出生，同網上的資料有出入，其後她受訪時就大方承認真實年齡。據知沈卓盈老公Calvin家族經營內衣褲出口生意，貿易生意遍及歐美，而沈卓盈婚後亦晉身貴婦行列，出入都是全身名牌，當中不乏Hermès、Chanel、LV、Dior等，行頭十足！

沈卓盈（Jessie）在2019年與經營內衣生意的圈外男友Calvin結婚。（IG@jessie_sum）

婚紗相。（IG@jessie_sum）

身材出眾。（IG@jessie_sum）

靚媽！（IG@jessie_sum）

靚媽！（IG@jessie_sum）

Jessie一身行頭都是名牌，連Jayden架BB車都是出自名牌FENDI。（IG@jessie_sum）