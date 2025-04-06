61歲「綠葉王」近況曝光　工作來者不拒：有得揀，就唔使被迫返工

以「熟悉的陌生人」去形容「前TVB綠葉」邱萬城是再合適不過。邱萬城在1996年至2003年間成為TVB全職合約藝員，參與超過60部電視劇演出，以自然樸實的演技和深入人心的角色塑造，成為不少劇迷心中的「綠葉王」。邱萬城擅長飾演市井小人物，例如餐廳員工、鄰家大哥或帶點幽默的配角，他透過細膩的語氣、眼神和自然的對白處理，讓角色散發親切感和真實感，更帶有濃厚的「香港味」。



「綠葉王」邱萬城擅長飾演市井小人物。（截圖）

綠葉王：《美味情緣》蔡雙冬

除了在經典之作《美味情緣》中飾演蔡雙冬之外，邱萬城還曾出演《戇夫成龍》的巴大叔、《男親女愛》的Duck Duck Bar爸爸等等，近年他也在多部香港電影中留下足跡。1999年，邱萬城參演杜琪峯執導的經典動作片《鎗火》，與一眾實力派演員同台。同年，他在劉德華與劉青雲主演的《暗戰》中飾演配角，2001年的懸疑片《幽靈人間》和2005年的《三岔口》同樣見到他的身影，雖然不是主角，但他的穩定發揮總能為電影增色不少。

大家還記得時常與「粉絲」鄧兆尊孖住出場的「冬菇」邱萬城嗎？（《美味情緣》電視截圖）

南哥，我冇出賣大佬呀！

近日邱萬城在threads上分享近照，不少網民更留下他在電影《鎗火》中的對白：「南哥，我冇出賣大佬呀！」邱萬城接受《香港01》訪問時，談及近年的發展，說：「舞台劇、教班、配音、寫劇本、拍劇、電影、化妝。」一人做這麼多工作？他又笑言：「唔做咁多嘢會餓死㗎，你知以前電視台份人工夠吊命。」

《鎗火》裡，在文哥被伏擊後，所有保鑣均被射殺，唯獨邱萬城飾演的角色存活，於是被懷疑是「二五仔」，被困在冷藏貨櫃裡拷問。一句「南哥，我冇出賣大佬呀！」成為經典對白。（《鎗火》電影截圖）

成為商場清潔工人後，偶遇到文哥，文哥見邱萬城飾演的角色可憐，便轉交幾萬元給他。（《鎗火》電影截圖）

百足咁多爪

邱萬城透露最近較多於參演內地劇集，例如有《太陽星辰》、由張家輝和胡杏兒主演的《芻狗之血》等：「返咗上去拍12日左右，其實成套戲90%都係TVB演員，好似以前返將軍澳咁，好開心㗎。」對於拍攝電影或電視劇，他表示基本上都來者不拒：「我好open，有啱有時間咪拍囉。」他也分享，即將上映，由談善言主演的《搗破法蘭克》中，他就飾演邪教教主的其中一名手下。

邱萬城「百足咁多爪」，真係做乜都得。（資料圖片）

配音：《反斗奇兵》豬仔錢罌

不說不知，除了戲劇工作，邱萬城在配音方面都相當有經驗。他分享曾為《反斗奇兵》的豬仔錢罌、《壞蛋掌門人》的孿生細佬巴閉哥和迪士尼樂園中的魔雪奇緣設施配音，更令人意想不到的是，原來他也有30多年舞台、劇場化妝經驗。

邱萬城分享，曾為《反斗奇兵》的豬仔錢罌、《壞蛋掌門人》的孿生細佬巴閉哥配音。（劇照）

邱萬城分享，曾為《反斗奇兵》的豬仔錢罌、《壞蛋掌門人》的孿生細佬巴閉哥配音。（劇照）

首演舞台劇獨腳戲：反映到我而家嘅生活

最近邱萬城出演舞台劇《那個下午，我在露台煎西多士》獨腳戲，他坦言做獨腳戲是每位舞台劇演員的最終目標之一：「舞台劇做咗咁多年，都係時候挑戰吓！」他表示，今次演出選址在藝穗會一樓的表演場地，劇本由作家何故先生的書中《回憶中的香港味道》其中一篇短篇文章改篇：「第一就係因為我鍾意食西多士，第二就係因為故事性強，講一個人嘅重生，面對選擇嘅對與錯，第三可以反映到我而家嘅生活：『有得揀，就唔使被迫返工。』」他在劇中要一邊煎西多士一邊演出，他笑言除了顧及演出之外，還要學煮餸，又要控制節奏，簡直是要一心三用。「煎燶咗點算？要自己食返囉！」

邱萬城透露，舞台劇《那個下午，我在露台煎西多士》將於5月8、9、10、11日晚上8時，5月10、11日下午3時 公映共6場，會場只有70人座位，屬於與觀眾互動更好的演出。

立法會這場戲，不單止發哥有戲，坐在前後飾演立法會演員的，都好有戲，無綫代表有黃子雄、程可為，港視代表有梁建平、龔慈恩、高俊文，還有資深電視迷一定認得邱萬城。

邱萬城首演男主角，出演獨腳戲舞台劇《那個下午，我在露台煎西多士》。（受訪者提供）

在TVB的6年時光：冇得揀乜嘢角色都要做

講起早年在TVB工作的時光，邱萬城表示從中學到很多製作上的知識，從而幫助到以後的演出：「以前返TVB冇得揀就乜嘢角色都要做，唔係討厭嘅，角色有難度仲幫到我演技，反而要多謝嗰6年教識我製作。雖然人工低咗啲，但係邊個唔嫌自己份人工低啫，係咪？」他表示，當年是因為想外出發展自己想做的事，所以與TVB「和平分手」：「03年走，嗰時佢哋話『你唔過ATV就得啦』，因為當時佢哋同ATV打對台。」

邱萬城話，做人最緊要有得揀。（threads圖片 /samuelyau）

自由切換身分、工作

再說到「有得揀」的話題上，邱萬城坦言享受現時的工作模式，在ViuTV、HOYTV、內地影視，甚至是替一些學校寫課程規劃，寫劇本、教班、拍電影中自由切換和選擇：「20集做主角嗰啲未必啱我，但係做幾集又好玩就做得好開心，通常都係難做嘅角色先搵我。」