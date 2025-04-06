IShowSpeed遊主題樂園遭港媽爆粗怒罵　網民力撐反轟港媽影衰香港

來自美國的20歲頂流YouTuber網紅IShowSpeed（簡稱Speed，內地暱稱「甲亢哥」）近日突訪香港，連日來在港四處遊覽，掀起一陣熱潮，網絡上也引發不少熱議。雖然Speed現時可說是紅遍全球，但香港仍有不少網民發帖疑惑：「佢係邊個？唔識佢」，表示不理解為何一位外國網紅訪港會受到如此大的關注。

IShowSpeed擁有數千萬粉絲，當然能買得起訂制的林保堅尼跑車。（Instagram）

Speed乘搭港鐵時，引來大量粉絲，場面一度陷入混亂。（Threads @jackylee352/翻攝iShowSpeed YouTube live）

Speed乘搭電車期間，對面線電車將香蕉塞給他，他接過後即將香蕉塞入口。（Threads @kopoii_opopik/iShowSpeed YouTube直播截圖）

昨日網上有一段片段是Speed到香港一主題樂園時，在入口附近一個打卡位準備拍攝工作，Speed便叫其他人：「hold，long hold」，當時有位港媽正在替她的小朋友拍照打卡，因不滿Speed一團人而率先出口表示：「影緊相喎，等陣吖，嚇親小朋友呀」。由於Speed聽不憧廣東話，充當他導遊的香港網紅托哥就用英文跟他解釋是港姐叫他不要擠迫到對方，此時Speed表示他知道，而且一直在耐心等待該名港媽為仔女打卡完畢，期間他又讚一名bb好可愛。

Speed被一名港媽爆粗怒罵。(youtube截圖)

豈料該名港媽影完相之後，竟突然爆粗鬧Speed說：「大x晒呀網紅，不知所謂」，Speed卻不知自己被人用粗口罵，還問托哥港媽是否已完為拍攝，之後才叫他的團隊幫他拍攝，表現得很有禮貌。一眾網民亦都紛紛留言力撐Speed，指他根本沒有做錯，已表現禮讓，甚至圍剿該名港媽指她失禮人影衰香港，且不應在小朋友面前講粗口。

Speed被一名港媽爆粗怒罵。(youtube截圖)

Speed被一名港媽爆粗怒罵。(youtube截圖)

Speed被一名港媽爆粗怒罵。(youtube截圖)

Speed被一名港媽爆粗怒罵。(youtube截圖)

Speed被一名港媽爆粗怒罵。(youtube截圖)

Speed被一名港媽爆粗怒罵。(youtube截圖)

Speed被一名港媽爆粗怒罵。(youtube截圖)

Speed被一名港媽爆粗怒罵。(youtube截圖)

Speed被一名港媽爆粗怒罵。(youtube截圖)

Speed被一名港媽爆粗怒罵。(youtube截圖)

Speed被一名港媽爆粗怒罵。(youtube截圖)