郭富城5歲細女遺傳舞王基因自學跳舞　皮膚白嫩獲讚標準美女

59歲天王郭富城（Aaron）2017年與相差22年的嫩妻方媛（Moka）結婚，婚後三年抱兩，誕下一對寶貝女兒7歲的Chantelle（郭詠希）及5歲的Charlotte（郭詠萱），方媛不時在社交平台分享一家四口的溫馨家庭照，而兩女兒的超高顏值更成為焦點。日前方媛在抖音發佈了一段細女Charlotte跳舞的影片，小朋友隨著音樂節奏舞動，甚有爸爸郭富城的舞王風采！

兩女兒同媽媽一個餅印，都係標準美。（小紅書@方媛moka）

一家四口。（小紅書@方媛moka）

Charlotte充滿童真，紮起高馬尾、穿上印有兔仔的紅色衛衣配襯格仔褲在鏡頭前手舞足蹈，她先是右手叉腰，左手似揸槍姿態指向前「印印腳」，身體隨着音樂搖擺，然後換邊再跳，動感十足。其後Charlotte又雙手在空中畫Z字，並在胸前左右晃動，舞步看似簡單，但不難看出Charlotte頗有跳舞天賦，方媛還爆料寫道：「自學跳舞的妹妹」。

細女Charlotte好有跳舞天份。（小紅書@方媛moka）

自學跳舞。（小紅書@方媛moka）

好有動感。（小紅書@方媛moka）

空中畫Z字。（小紅書@方媛moka）

除了跳舞片吸引，Charlotte的顏值亦成為焦點，方媛貫徹作風為女兒配上墨鏡emoji遮住眼睛，但仍看得出Charlotte皮膚白皙透亮且下巴尖尖，而且還有小巧鼻子及櫻桃小嘴，完美遺傳媽媽美貌及爸爸的舞蹈天份。不少網民均大讚：「爸爸以後有接班人了」、「基因強大，跳舞像郭富城」、「真是有舞王的基因，鬆弛感拉滿，又是顆舞蹈奇才」、「一看就是美女，雖然擋住，但是從臉型跟鼻子嘴巴看都是標準的美女」、「二小姐太像城小時候啦，餅印一樣」。

此外，早前郭富城在內地長沙被野生捕獲，有網民將影片發放到小紅書，當日郭富城乘坐節目組保姆車抵達後落車，染了一頭金髮搭配潮裝亮相，整體造型顯得十分年輕。或許是坐了車途車，郭富城甫落車便在車旁舒展筋骨，交叉雙手擺動，又拍打自己的大腿。不少網民都讚郭富城保養得宜，完全看不出年近花甲之年。不過，郭富城的身高再度成為談論話題，有網民通過車輛參照物推算其身高不足170cm，亦有人為他護航：「高能當飯吃似的說人家……」、「不要老是盯著人家身高，比例很好的保持的也很好」。

郭富城早前被野生捕獲。（小紅書截圖）

落車即拉筋。（小紅書截圖）