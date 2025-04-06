鄧小巧久違6年再辦個人音樂會 施展渾身解數扭腰擺臀打側手翻

療癒系女聲鄧小巧加盟英皇娛樂後的首個個人音樂會，由KKLIVE、英皇娛樂主辦《I’m here Live 2025》昨晚（5日）假麥花臣場館舉行頭場演出。相隔6年再以個人姿態開騷，小巧繼續以音樂展現她的內心世界，與樂迷共渡最親密的一夜。

鄧小巧開騷。

是晚，小巧的老公白先生及親友、英皇集團主席楊受成博士親身到現場支持，而圈中好友Gin Lee（李幸倪）、泳兒、海兒、王嘉儀、許廷鏗、陳蕾、Kendy（孫曉賢）、顧定軒等亦有捧場。

場面墟冚。

甫開場，小巧送上《香檳女狼》、《小島》、《陪狗散步》與樂迷穿梭香港的大街小巷，透過歌聲細訴她對這個小城的熱愛。接下來是節奏感強烈的《雅俗》與輕快抒情的《瀟灑》，代表着不同面向的小巧，也是每個人的獨特與美好，同時亦呈現這座小城的多姿多彩。

然後是一系列描述愛情的歌，當中有大熱作品《白髮齊眉》、《重陽》、《原罪》，在唱完《心靈作家》後，現場觀眾的掌聲不斷，小巧說：「你哋唔好整喊我，你哋都知我幾眼淺㗎啦，冇諗到聽到你哋嘅掌聲會係咁激動，無論你之前有冇睇過我嘅表演，我都好多謝好多謝你哋嚟我嘅音樂會。」此時，有一位男觀眾在台下大叫：「你好靚呀！」小巧聽後十分開心，她笑說：「我覺得呢句要翻譯畀我老公聽，其實佢全晚都聽唔明幾慘㗎！」緊接再獻唱《芭樂》。

多位好友支持。

一陣慢歌過後，在唱《精神餵飼》前，小巧叫全場觀眾準備起身跳舞，穿上紅色舞衣的小巧，在台上擺動身體，又扭動臀部，台下觀眾們不停歡呼。在唱《兩溝》時，小巧更打側手翻，觀眾們不禁「嘩」聲四起。小巧續唱《四大發明》及《荒唐》，她說：「我相信英皇娛樂擁有香港識得打側手翻最多女歌手嘅公司，根據非正式統計，老闆楊博士係咪好鍾意簽識打側手翻嘅人？可能以後加入呢間公司要識打側手翻，講笑，希望大家睇得開心啦！」觀眾們示意希望小巧再打側手翻，小巧笑說：「我真係自己攞嚟，畀我回一回氣吖，頭先嗰4首歌，條氣管收窄少少都唔掂。」

勁！

接着，音樂會再次回到寧靜的氛圍，小巧獻唱以已故外婆為創作概念的《只記住你》開始，然後是《與人同行》、《強弱》、《最壞時活多天》及《可惜你是個人》，一首首最揪心又窩心的歌，小巧的聲線彷彿是最療癒的靈藥，正好點出是次音樂會主題「我一直都在」，讓樂迷感受到她的歌，將會繼續陪伴大家渡過每個人生不同的階段與時光。