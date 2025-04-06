貼地國際巨星罕夜晚出沒被捕獲　連番舉動親和力爆燈近況獲讚年輕

國際影星周潤發（發哥）雖貴為巨星，但一向以親民作風聞名，69歲的他生活貼地，經常出入街市、平民食肆，又熱愛跑步，而最重要的一環是，每當被網民野生捕獲索合照，發哥都來者不拒，更親自揸機，所以人見人愛。近日，發哥竟罕有夜晚出沒，被遊客在中環偶遇，其暖心舉動再度引起網民熱議。

周潤發日前驚喜現身香港電影導演會年度頒獎典禮，作為「執委會特別獎」頒獎嘉賓。（資料圖片/梁碧玲 攝）

周潤發之前聯同兩位演員黃寶強與劉昊然，出席香港《唐探1900》首映禮。（資料圖片/葉志明 攝）

近年來，「野生捕獲發哥」幾乎成為遊客來港的另類行程，無論是晨跑偶遇、街市買菜，或是搭地鐵巧遇；而近日，有遊客竟罕有夜晚在中環偶遇發哥。該幸運網民於社交平台分享幾個朋友一同與發哥的合照，並興奮寫道當時一行人逛完中環Slowood商店後，意外在人群中發現身高突出、頭戴鴨舌帽的發哥，即使低調穿著運動裝，仍難掩巨星風采，形容發哥「人群中超亮眼又高。」

周潤發參加《渣打馬拉松2025》，成為集郵對象。（資料圖片/葉志明 攝）

「野生捕獲發哥」幾乎成為遊客來港的另類行程，發哥對合照要求也來者不拒。(小紅書圖片)

該網民續指發哥不僅親切問他們從哪裡來旅遊，還主動拿起粉絲的手機自拍，全程笑容滿面，毫無架子，「非常lucky！發哥看起來好年輕呀，主動幫我們拿手機自拍，親和力十足哈哈哈哈！開心」，再次印證發哥隨和貼地的作風，難怪無論男女老幼都那麼愛他。不少網民看到貼文後都大感羨慕：「下一次可以讓我偶遇嗎」、「流下嫉妒的淚水」，更笑指：「很少有人在夜晚偶遇到發哥，你們太幸運了」，並激讚發哥是「超級偶像」。

發哥罕有夜晚被捕獲。（小紅書圖片）

網民見到發哥好激動，還指發哥親和力十足。（小紅書圖片）