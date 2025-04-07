東張西望｜85歲婆婆酒店樂極生悲跌穿頭　開完腦頭骨擺唔返落去

昨日（6日）的《東張西望》講到陳先生於1月時帶了85歲媽媽回廣州探親，並且預訂了一間五星級酒店入住，但陳媽媽在酒店大堂意外跌倒受傷。陳先生表示陳媽媽站不穩：「我checkin，佢就諗住返嚟搵我上房休息，結果落嚟嘅期間就唔係好穩，第一級就開始少少失平衡！」陳先生嘗試接著陳媽媽，但她於第三級時整個人「90度」般再跌了兩級。

陳先生於1月時帶了85歲媽媽回廣州探親，並且預訂了一間五星級酒店入住，但陳媽媽在酒店大堂意外跌倒受傷。(節目截圖)

陳先生表示陳媽媽站不穩，於第三級時整個人「90度」般再跌了兩級。(節目截圖)

陳先生表示陳媽媽的頭部撞到樓梯底的大花瓶：「當時係清醒嘅！係話好痛好痛！」酒店職員建議陳先生帶陳媽媽到一街之隔的醫院進行檢查，檢查的時候陳媽媽已經不醒人事，需要立即做開腦手術。陳媽媽的頭骨取出後，身體未必可以再承受開刀，因此頭骨在醫院冷藏，最後由住兩晚酒店變住十天醫院，醫療費用高達30多萬。

陳先生表示陳媽媽的頭部撞到樓梯底的大花瓶。(節目截圖)

檢查的時候陳媽媽已經不醒人事，需要立即做開腦手術。(節目截圖)

陳媽媽一直住醫院直至二月中情況穩定後，陳先生才安排陳媽媽回港入住屯門醫院。陳媽媽自出事後身體大不如前，以前的她能自理，但現在連說話都口齒不清，說話的能力連以前的十分之一都沒有。

陳媽媽一直住醫院直至二月中情況穩定後，陳先生才安排陳媽媽回港入住屯門醫院。(節目截圖)

陳媽媽自出事後身體大不如前。(節目截圖)

陳生回港之後向酒店提出投訴及申索，得到回覆是酒店方面沒有任何第三方責任，想索償可以從民事起訴方面提告。而渉事酒店經理回覆《東張西望》的查詢，拒絕評論事件：「我們酒店是有安全設施保障的，也有提醒的，有一些『小心台階』。歡迎你來現場過來看一下，溝通一下都可以，我們酒店也營業了十年，它的安全防範是沒問題的。」

酒店回覆自己方面沒有任何第三方責任，想索償可以從民事起訴方面提告。(節目截圖)