7歲李元元開演奏會成隊管弦樂團伴奏　皮褸上陣零怯場忘我彈奏

李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）的7歲長女李元元（Lucy），憑圓碌碌身形及搞笑舉止，在IG坐擁近45萬粉絲。升讀小學後繼續周身刀張張利，年紀輕輕即登上舞台，廿多人管弦樂團伴奏下舉行演奏會都毫不怯場，台風出眾更相當爆笑。



Lucy李元元食學校飯盒勁滋味 適應小學雞生活更獲選為班長

李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）長女李元元（Lucy）轉眼已7歲。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）長女李元元（Lucy）轉眼已7歲。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）長女李元元（Lucy）轉眼已7歲。（IG：@lucy.is.good）

LUCY身穿黑色皮褸配灰色長紗裙，有別於音樂演奏會衣著打扮，型格十足。現場有一班管弦樂團樂手，在主持介紹下徐徐踏上舞台，邁步向前毫不怯場，走到鋼琴前向觀眾鞠躬後坐上鋼琴椅，一開始彈奏即忘我投入，舉手投足都充滿自信，頭髮隨節奏搖擺，Ending pose仲相當有型伏在琴鍵上。搏得全場掌聲。

李璨琛大女李元元登上舞台，廿多人管弦樂團伴奏下舉行演奏會。（THREADS：@becarefullee）

李璨琛大女李元元毫不怯場。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元登上舞台，廿多人管弦樂團伴奏下舉行演奏會。（THREADS：@becarefullee）

李璨琛大女李元元毫不怯場。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元毫不怯場。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛留言：「luLu獨特的台風果然遺傳咗爸爸傻傻地哋DNA🤣」，梁志瑩（Sophia）更是笑至標眼淚：「在台上我覓”李”想😆 #卡通人彈起琴上嚟真係唔係講笑 #着皮褸彈琴真係好型 #最矚目應該係嗰啲充滿光澤嘅頭髮神下神下 #老母想R洗頭水廣告 😂😂😂 #條片有嫲嫲嘅笑聲 #例牌當然有埋老母嘅笑聲啦😜」

李璨琛大女李元元演奏相當忘我投入。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元演奏相當忘我投入。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元演奏相當忘我投入。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元演奏相當忘我投入。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元演奏相當忘我投入。（IG：@lucy.is.good）