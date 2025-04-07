CHILL CLUB頒獎禮｜啟德安排惹負評　觀眾呻安檢嚴謹似反恐阻入場

昨晚（6日）舉行的《Chill Club推介榜年度推介24/25》是節目歷來首次移師至全新場地「啟德體藝館」舉行，不過安排混亂而令不少觀眾氣憤。入場人士於社交平台批評安檢過嚴似當他們恐怖分子，嚴過在機場過關，令開場後都要在場外大排長龍，竟直言「寧願返亞博睇show」。



《Chill Club推介榜年度推介24/25》是節目歷來首次移師至全新場地「啟德體藝館」舉行，不過由於是新場地，安排上令觀眾不滿，最多人鬧的是安檢。（梁碧玲攝）

大會早前已預告場內禁帶飲品、長遮及攝錄器材入場，但現場安檢安排遠超觀眾預期。根據傳媒及多名觀眾分享，安檢需通過金屬探測儀、搜袋，細如藥袋、銀包都要打開檢查，甚至要求除下外套「攤平」檢查。有觀眾在社交平台留言：「下次直接放部X光機啦！唔講唔知以為自己是反恐份子，帶住幾個手榴彈同幾支AK47入場！乜野場咁巴閉安檢勁過機場呀！」、「成個安檢程序當觀眾係重犯，m巾袋、散紙包都要打開嚟睇，痴線。」

由於安檢非常嚴謹，所以觀眾有場館外大排長龍。（Threads@crossyourharbour）

即使觀眾提早到場，都一樣要排長龍等安檢。（Threads@crossyourharbour）

網民表示安檢嚴到覺得自己被當恐怖分子。（Threads）

由於安檢速度緩慢，即使有觀眾早45分鐘到場，都變成遲入場。但《CHILL CLUB》是電視直播節目，必須準時開始，惟開場時間18:30時場外仍見大批觀眾滯留場外。有觀眾苦等近一小時才通過安檢，結果甫入場燈光已熄，錯過開場表演，反問是否要早兩小時去排安檢。有準時入場的人，曾於18:25影低場內情況，當時因觀眾未能入場，場內仍大量空櫈。不過，由於遲遲未能疏散人潮入場，結果後面保安檢查又變得超級寬鬆，直行直過，觀眾問：「因為太多人遲入場，後面保安hea check袋，前面check咁嚴is a joke?」

開場時場內仍有一半空櫈，要開場幾個字後才坐滿人，但很多人已錯過了開場表演。（資料圖片）

網民列出多項不滿。（Threads）

觀眾指除了安檢問題，指示亦不清晰，認為之後啟德主場館的COLDPLAY及五月天演唱會，有更多遊客到場，若安檢不變，有機會「X出國際」。（Threads）

由於遲遲未能疏散人潮入場，結果後面保安檢查又變得超級寬鬆，直行直過，觀眾問：「因為太多人遲入場，後面保安hea check袋，前面check咁嚴is a joke?」（Threads）

除安檢安排外，場內多項設施與指示亦被批評，包括寄存Locker不足、購買食物後被要求「清場」、洗手間欠清潔等等。《CHILL CLUB》過去選址為亞洲國際博覽館時，曾有觀眾不滿路程遙遠及交通不便，如今轉場至市區啟德，本應便利入場，卻因安排失當而招來更多非議，有觀眾直言：「本來嫌亞博遠，依家覺得亞博先係樂土。」網民又擔憂，僅8千人的啟德體藝館都要排這麼長時間，明日在啟德主場館舉行的COLDPLAY，以及月底的謝霆鋒演唱會，會否要排更長時間。不過任何新場地初啟用都需要有適應期，相信之後會愈來愈好。