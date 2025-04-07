許冠文同周星馳史詩式「交手」　親解《豪門夜宴》爭雞頭背後原因

《豪門夜宴》為一套1991年，為華東水災賑濟而籌拍的電影，因為《豪門夜宴》純粹為慈善而拍攝，所以電影得到當年「各路英雄好漢」相助，可說當年至現在，其中一部「全明星」出演的電影，有吳耀漢、關之琳、梁家輝、洪金寶、張學友、岑建勳等主要演員以外，更有劉德華、毛舜筠、吳君如、張曼玉、劉嘉玲、任達華、梅艷芳、黎明、張國榮、郭富城、沈殿霞、許冠文和周星馳（星爺）等等客串演出，陣容極其豪華！

《豪門夜宴》為一套1991年為華東水災賑濟而籌拍的電影。（YouTube截圖）

《豪門夜宴》是一套全明星參演的電影。（YouTube截圖）

呢套都係經典電影。（YouTube截圖）

電影結尾之中，眾多角色相聚於飲宴，除了黎明做廚師炒餸夠特別，許冠文和周星馳兩代笑匠「交手」一幕也是多年來三地網民時常回味，討論的經典。多年來，一直有網民討論這一幕對手戲的寓意，指雖然周星馳已經上位，但許冠文仍未準備交棒等等。

資深電影人文雋訪問許冠文。（YouTube截圖 /《文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》）

許冠文早前為資深電影人文雋的YouTube頻道節目《文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》做嘉賓時，就談起了與周星馳當年合作時的回憶。文雋問許冠文：「你睇點周星馳？」許冠文回答：「周星馳係一個非常之好嘅演員，其實佢演乜都得，尤其是演戲邊一樣都冇問題，但係佢選擇好似我咁，由頭到尾全部都演喜劇，而家都係。」

資深電影人文雋訪問許冠文。（YouTube截圖 /《文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》）

許冠文續說，表示周星馳的表演模式沒有多大的改變，「都係無厘頭咁樣，因為個模式係新嘅，等於我個演法都係一樣。我覺得我同佢而家都差唔多，個模式都係咁上下。所以整整下，或者可能佢都唔想演......佢唔係唔想演，而係演嚟演去都係咁上下，咁佢就去做導演。」更以自己做例子，希望周星馳再拾演戲的意願：「或者周星馳，而家見到我咁樣（改變戲路），我都希望佢可以出嚟演吓戲。」

許冠文透露，當年呢一幕係臨場度出嚟。（YouTube截圖）

許冠文透露，當年呢一幕係臨場度出嚟。（YouTube截圖）

談到與周星馳合作的經驗，許冠文和文雋就提到1991年電影《豪門夜宴》。文雋就問「爭雞頭」的一幕由哪位導演做主導？許冠文就表示，該場戲其實是他和周星馳臨場發揮的。「冇㗎，佢哋好似係有啲啟示不如咁樣啦。我同周星馳講唔使啦，我哋是但搵樣嘢搞吓都得㗎啦。佢坐喺度話，咁你諗啦。我話呢度有隻雞，我話係雞頭你話係雞屎忽，大家就係拗呢一段。佢話好呀，我哋試吓玩吓，就度咗呢一段出嚟。」所以說，大師不愧為大師，臨場發揮就成就了影壇經典。