衛蘭網上交友對外型自卑　曾偷最美視后相「照騙」：我覺得我唔靚

王君馨、衛蘭、衛詩、鍾舒漫、鍾舒祺五位娛圈好姊妹，早前開設網上頻道「Better Together Hong Kong」，拍片分享個人及戀愛經歷等等。近日一集內容講到網上交友，原來她們都有不少騎呢經歷，鍾舒漫就自爆曾跟馬伕約會，她說自己以前透過徵友活動，留低一段簡介，跟別人交換電話，更煲電話粥傾通宵，覺得好投契，表示：「嗰時細個你唔知係咪鍾意，但係你覺得有個男仔同你傾成晚，個感覺係OK嘅，但係佢喺電話裡面講啲嘢我開始有啲驚驚地，因為我好細個，我就問佢『你做咩㗎？』佢話我做馬伕㗎，但係其實我唔知咩叫馬伕，我真係唔知，跟住我就問佢，咁佢係喺電話度解釋畀我聽，我有啲唔信，點會做啲咁嘅嘢呀？不如約出嚟見啦！」

鍾舒漫讀書時徵友，竟然識到一位馬伕，更約對方出街。（YouTube@ Better Together Hong Kong ）

幸好鍾舒漫醒目，找朋友陪自己去，叫對方離遠觀看，若有異樣就立即帶她走，「嗰個人開始行埋嚟，Oh my god……啲牙爛晒！跟住過到嚟一坐低，一傾偈，我第一下已經好想走，語氣係令我好唔舒服囉。（王君馨：你之前電話聽唔出咩？）聽唔出，真人見唔同，我淨係有一種感覺，我好想講，佢好似螳螂！」之後她的朋友就走過來救場，說有事走先，成功閃人。

鍾舒漫見到馬伕真人後完全嚇親，對方一口爛牙，樣貌似螳螂。（YouTube@ Better Together Hong Kong ）

而衛蘭與衛詩就會用MIRC軟件認識世界各地的朋友，衛詩試過對一個澳洲男生沉晒船，即使素未謀面，都已認定對方是網上的男朋友，每朝情不自禁地要去Cafe上網跟對方聊天。傾了幾個月後二人終於交換照片，她更發現對方幾靚仔，現在再講起來都一臉冧樣。

衛詩試過對一個澳洲男生沉晒船，即使素未謀面，都已認定對方是網上的男朋友，每朝情不自禁地要去Cafe上網跟對方聊天。（YouTube@ Better Together Hong Kong ）

傾了幾個月後二人終於交換照片，她更發現對方幾靚仔，現在再講起來都一臉冧樣。（YouTube@ Better Together Hong Kong ）

衛蘭則原來是「照騙」，她試過send一位女神的照片扮自己，表示：「我都試過喺MIRC同一啲男仔傾偈，跟住佢問我可唔可以send我張相畀佢哋睇，嗰時我覺得我唔靚嘅，同埋有啲chubby嘅，我send咗Gigi Leung嘅相畀佢……」正當大家以為衛蘭用梁詠琪的照片去「行騙」，她才發現原來自己口誤，她更正：「唔係梁詠琪，係《古惑仔》嗰個Gigi！」原來是愛美神黎姿，鍾舒祺和王君馨聽完都大笑，覺得她十分離譜，不過因為對方是外國人，衛蘭認為對方不會發現。

衛蘭則曾因為覺得自己唔靚又肥嘟嘟，交友時偷相呃人，她說：「我send咗Gigi Leung嘅相畀佢……」（YouTube@ Better Together Hong Kong ）

正當大家以為衛蘭用梁詠琪的照片去「行騙」，她才發現原來自己口誤，她更正：「唔係梁詠琪，係《古惑仔》嗰個Gigi！」（YouTube@ Better Together Hong Kong ）

鍾舒祺和王君馨聽完都大笑，覺得她十分離譜。（YouTube@ Better Together Hong Kong ）