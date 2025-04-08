MIKI楊愛瑾布吉二人世界慶祝紀念日　熱褲大曬世一長腿

早前千禧女子組合Cookies七位成員，齊集隊長鄧麗欣紅館演唱會舞台，網民紛紛表示童年回憶返晒嚟。當中早已成為人妻人母的MIKI楊愛瑾短裙上陣仍少女味十足。騷後MIKI與老公到泰國二人世界，再曬世一長腿﹗



早前在鄧麗欣的演唱會尾場上，Cookies破天荒合體。（葉志明攝）

楊愛瑾的顏值不輸Stephy。（IG@mikiyeung）

前Cookies成員楊愛瑾（Miki）轉眼迎來40歲生日，整個2月輪番慶祝。（IG：@mikiyeung）

日前楊愛瑾貼出近照，不但零肚腩，更有超明顯的腹肌和馬甲線。（IG@mikiyeung）

當日七餅碎聯手獻唱《心急人上》及《Forever Friends》，不少網民都大讚7餅碎Keep得好好，尤其是當年已被讚最靚的Miki，長腿最為吸睛：「miki腳香港史上 no.1」、「靚樣靚腳唔識老」、「完全唔似生過」。現年40歲的楊愛瑾早已淡出幕前，16年4月30日，她與「永安太子爺」郭永淳於深水灣鄉村俱樂部舉行結婚派對，結束9年愛情長跑當上豪門闊太，同年10月宣布懷孕，翌年誕下兒子Luken，在2019年再添一女Emma，「湊夠一個好字」。

楊愛瑾與「永安太子爺」郭永淳結婚，誕下兒子Luken及女兒Emma，「湊夠一個好字」。（IG@mikiyeung）

楊愛瑾與「永安太子爺」郭永淳結婚，誕下兒子Luken及女兒Emma，「湊夠一個好字」。（IG@mikiyeung）

楊愛瑾與「永安太子爺」郭永淳結婚，誕下兒子Luken及女兒Emma，「湊夠一個好字」。（IG@mikiyeung）

近日MIKI放低一對仔女，與老公到泰國布吉二人世界，拍VLOG分享早機出發玩到盡，在奢華酒店享受美食及美景，更以熱褲上陣，其中一張躺著曲起一隻腳，大曬世一長腿：「布吉島浪漫旅行，布吉島也太適合約會了吧，陽光、沙灘配日落，浪漫值直接拉滿。這次紀念日，我們飛去布吉島過二人世界，當媽後難得的二人時光，每一秒都值得珍藏。」

楊愛瑾郭永淳兩公婆出遊到布吉慶祝紀念日。（IG@mikiyeung）

楊愛瑾郭永淳兩公婆出遊到布吉慶祝紀念日。（IG@mikiyeung）

楊愛瑾曬世一長腿。（IG@mikiyeung）

楊愛瑾曬世一長腿。（IG@mikiyeung）